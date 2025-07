Çengelköy, un quartiere di Istanbul, ha svolto un ruolo fondamentale nella resistenza al tentativo di colpo di stato del 2016 in Türkiye. Sotto un intenso fuoco di armi da fuoco, i residenti hanno bloccato le strade per impedire il passaggio dei soldati legati a FETO. Nove anni dopo, TRT World parla con due eroi di Çengelköy, che hanno rischiato la vita per salvare il loro Paese.