Giovedì la Türkiye e la Libia hanno firmato un accordo incentrato sulla cooperazione nei settori delle miniere, dell'energia e delle infrastrutture.

Il Consiglio per le relazioni economiche estere della Türkiye (DEIK), il Consiglio commerciale Türkiye-Libia, la Corporazione mineraria nazionale libica, l'Autorità generale libica per le esposizioni e le conferenze e la Emaar Libya Holding Company hanno firmato il memorandum d'intesa, che mira anche ad aumentare il volume degli scambi bilaterali nei tre settori.

L'accordo è stato firmato da Murtaza Karanfil, presidente del Consiglio commerciale Türkiye-Libia del DEIK, e Fouad Al-Awwam, amministratore delegato di Emaar Libya Holding Company.

Nel suo discorso, Karanfil ha affermato che le relazioni della Türkiye con la Libia affondano le loro radici in una lunga storia.

Sottolineando che l'accordo è stato firmato con Emaar Holding, che conta 30 società sotto il suo ombrello e opera in molti settori, in particolare nell'industria, ha affermato che si tratta di una società che ha effettuato numerosi investimenti e aperto nuovi settori di attività, soprattutto nella parte orientale e meridionale della Libia.

“Come imprenditori turchi, sebbene abbiamo lavorato con tutta la Libia, la cooperazione che instaureremo con Emaar Holding per sviluppare le relazioni con la parte orientale del Paese ci fornirà un vantaggio significativo”.

Aumento del volume degli scambi commerciali

Parlando con Anadolu, Karanfil ha affermato che le esportazioni della Türkiye verso la Libia sono scese a 2,5 miliardi di dollari a causa dell'instabilità nel Paese nordafricano dopo il 2014, rimanendo a questo livello negli ultimi 10 anni circa, e che il volume totale degli scambi commerciali è attualmente di circa 4 miliardi di dollari.

Ha affermato che l'accordo mira a sviluppare la cooperazione con la Libia orientale, aggiungendo: “Vogliamo aumentare ulteriormente il volume degli scambi commerciali”. "

Richiamando l'attenzione sui ricchi giacimenti minerari scoperti negli ultimi anni nella Libia meridionale, Karanfil ha dichiarato: “Abbiamo chiesto loro di fornirci le mappe delle miniere, in particolare quelle nel sud, e di comunicarci le aree in cui vorrebbero dare priorità agli investimenti e alla cooperazione”.

“In cambio, miriamo a portare l'industria mineraria turca nella Libia orientale organizzando incontri B2B con le nostre aziende, se necessario”.

Più aziende nel settore energetico

Sottolineando che la Libia meridionale possiede importanti riserve minerarie che attirano l'attenzione di molti paesi, Karanfil ha affermato: “Oggi solo sei aziende turche sono registrate presso il Libya Mining Group”.

“Vogliamo aumentare questo numero e collaborare con la Libia, soprattutto nel campo dell'energia”.

La Libia è sia la porta d'accesso all'Africa che la porta d'accesso dell'Africa al mondo, ha aggiunto.

Al-Awwam ha anche affermato che la Türkiye è un Paese molto forte in termini di economia ed energia.

“Come Emaar Holding, firmeremo accordi con la Türkiye in questi settori”, ha osservato.

“Allo stesso tempo, i nostri sforzi continuano per portare il mercato turco in Libia, creare un mercato sostenibile per i prodotti turchi e facilitarne la distribuzione”.