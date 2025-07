Il Ministro degli Esteri della Repubblica di Türkiye, Hakan Fidan, durante una conversazione telefonica con il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, ha avvertito che le azioni di Israele in Siria potrebbero danneggiare la pace e l’unità regionale. Fidan ha sottolineato l’urgenza di porre fine ai conflitti in Siria.

Il Ministro degli Esteri Hakan Fidan ha affrontato la questione della tensione nel sud della Siria durante una conversazione telefonica con il Segretario di Stato USA Marco Rubio, avvenuta nelle prime ore di sabato mattina.

Fonti diplomatiche turche, informando sulla conversazione, hanno riferito che Fidan ha sottolineato la necessità di porre fine al conflitto in Siria e di mantenere l'accordo di cessate il fuoco precedentemente raggiunto tra le parti.

Fidan ha affermato che le operazioni militari condotte da Israele nel territorio siriano aggravano l’instabilità e minacciano l’unità, la sovranità della Siria e la pace regionale.

Ha dichiarato che la Türkiye non permetterà in alcun modo che alcuna organizzazione terroristica approfitti della situazione delicata nel sud della Siria. Ha inoltre ribadito il sostegno di Ankara al ruolo costruttivo degli Stati Uniti in Siria e la disponibilità a collaborare con Washington e altri partner per una pace duratura.

Il Ministro degli Esteri ha evidenziato che il periodo attuale rappresenta un’opportunità importante per ricostruire la Siria e garantire un futuro sicuro per la sua popolazione.

Durante il colloquio sono stati affrontati anche la crisi umanitaria a Gaza e i delicati negoziati in corso per un cessate il fuoco.

Fidan ha rinnovato l’appello della Türkiye per un cessate il fuoco immediato e permanente, sottolineando l’urgente necessità di fornire aiuti umanitari alla popolazione palestinese sotto assedio.