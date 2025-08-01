1 agosto 2025
Il vicepresidente palestinese accoglie con favore i piani di riconoscimento statale da parte di Canada, Malta e Portogallo
Il Parlamento di El Salvador elimina i limiti di mandato presidenziale, via libera alla rielezione indefinita di Bukele
recommended
Il capo del gruppo pro-Israele negli Stati Uniti afferma che Israele ha violato la convenzione sul genocidio a Gaza
Mosca: “La Siria non deve diventare terreno di scontro geopolitico”
Türkiye, al via il restauro dell’antico teatro di Assos vecchio di 2.200 anni