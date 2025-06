Secondo quanto dichiarato dal Ministro degli Esteri russo, il Ministro Sergey Lavrov e il Segretario di Stato americano Marco Rubio hanno discusso delle possibilità di risoluzione del conflitto in Ucraina e dei colloqui Russia-Ucraina previsti per lunedì in Türkiye.

In un comunicato pubblicato domenica sul proprio sito web, il ministero ha dichiarato: “È stata discussa la situazione relativa alla crisi ucraina.”

“Sergey Lavrov e Marco Rubio si sono confrontati su varie iniziative per la risoluzione della crisi ucraina, tra cui i piani per la ripresa dei colloqui diretti tra Russia e Ucraina lunedì 2 giugno a Istanbul.”

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha dichiarato che l’incontro è avvenuto su richiesta della Russia, aggiungendo che Rubio ha ribadito l’appello del presidente degli Stati Uniti Donald Trump affinché proseguano i colloqui diretti tra Russia e Ucraina, sottolineando che ciò è necessario per “una pace duratura.”

Nel frattempo, le agenzie di stampa russe hanno riportato che il consigliere del Cremlino Vladimir Medinskiy ha affermato che la Russia ha ricevuto dall’Ucraina una bozza di accordo di pace.

Secondo quanto riportato da TASS, Medinskiy ha dichiarato: “La delegazione russa ha ricevuto in precedenza un progetto di memorandum per una soluzione pacifica da parte dell’Ucraina.” Medinskiy guiderà la delegazione russa nei colloqui di pace con l’Ucraina previsti per lunedì.

Il caso dei ponti

Il ministero ha inoltre affermato che durante l’incontro Rubio ha espresso le sue condoglianze per le vittime causate dall’esplosione di due ponti nelle regioni russe al confine con l’Ucraina.

“La parte russa ha sottolineato che le autorità competenti condurranno un’indagine approfondita e che i risultati saranno resi pubblici. I responsabili saranno identificati e senza dubbio puniti come meritano.”

Le autorità russe hanno dichiarato che, a seguito dell’esplosione dei due ponti avvenuta sabato, almeno sette persone sono morte e 69 sono rimaste ferite.

Attacco ucraino

L’incontro tra i due funzionari è avvenuto dopo un attacco senza precedenti da parte dell’Ucraina contro basi aeree russe.

Secondo quanto riferito all’agenzia Reuters da un funzionario del governo ucraino, l’Ucraina non aveva informato in anticipo gli Stati Uniti riguardo gli attacchi con droni contro le basi aeree russe.

Il servizio di sicurezza interno ucraino SBU ha dichiarato di essere responsabile degli attacchi contro quattro basi, e un funzionario della sicurezza ha affermato che in totale sono stati colpiti 41 caccia russi.

Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che in due diverse regioni si sono verificati incendi presso le basi aeree, ma che i roghi sono stati domati.