L'ambasciatore di Israele in Senegal, Yuval Waks, è stato costretto a lasciare il campus di un'università a Dakar martedì, dopo che alcuni studenti hanno protestato contro la sua presenza e hanno intonato slogan pro-palestinesi, secondo quanto mostrano video diffusi sui social media.

Waks era stato invitato a intervenire a una conferenza sulle pratiche di relazioni internazionali presso l'Università Cheikh Anta Diop (UCAD), la più grande e prestigiosa istituzione di istruzione superiore del paese.

Tuttavia, al suo arrivo, decine di studenti si sono radunati fuori dall'aula, gridando slogan come “Libertà per la Palestina”, “Libertà per Gaza” e “Israele è un criminale di guerra”.

I video condivisi online mostrano gli studenti sventolare bandiere palestinesi, fischiare il nuovo ambasciatore e impedirgli di tenere il suo discorso.

Waks è stato scortato fuori dal campus dalla sicurezza e ha lasciato l'università senza rivolgersi al pubblico. I manifestanti hanno continuato a seguirlo, gridando slogan e sventolando bandiere mentre si allontanava.

Waks, che ricopre anche il ruolo di ambasciatore non residente di Israele in Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Capo Verde e Ciad, aveva presentato le sue credenziali al presidente senegalese Bassirou Diomaye Faye l'8 maggio.