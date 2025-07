L'Autorità garante della concorrenza turca ha annunciato venerdì di aver avviato un'indagine sulle principali società globali di sistemi di pagamento con carta di credito Mastercard e Visa per determinare se abbiano impedito agli istituti di pagamento di fornire servizi ai commercianti all'estero.

Il Consiglio della concorrenza ha dichiarato in un comunicato che l'indagine è stata avviata per determinare se Mastercard e Visa abbiano violato le norme sulla concorrenza.

Ciò include il presunto complicamento delle operazioni dei fornitori di servizi di pagamento che offrono soluzioni di pagamento internazionali, impedendo alle imprese estere di utilizzare l'infrastruttura di pagamento/POS (punto vendita) fornita dalle banche che operano nell'ambito della legge bancaria n. 5411 ad altri fornitori di servizi di pagamento.

Il comitato ha affermato che gli istituti di pagamento che operano in Türkiye possono fornire servizi ai consumatori che desiderano effettuare pagamenti a commercianti situati all'estero attraverso accordi bilaterali stipulati all'estero.

Sanzioni previste dalle regole del sistema

Ha affermato che, in base a questi accordi bilaterali, le transazioni di pagamento internazionali sono localizzate e possono essere effettuate senza essere soggette alle commissioni sulle transazioni transfrontaliere di Mastercard o Visa.

"I risultati preliminari delle indagini condotte in loco in questo contesto hanno dimostrato che Mastercard e Visa erano in grado di bloccare le attività degli istituti di pagamento che avevano stipulato accordi bilaterali attraverso vari metodi, come l'imposizione di sanzioni alle banche con la motivazione che avevano violato le regole del sistema da loro stabilite.

"Di conseguenza, è stata avviata un'indagine su Mastercard e Visa, che operano nel mercato globale dei sistemi di pagamento con carta.

L'indagine esaminerà le accuse secondo cui Mastercard e Visa avrebbero impedito l'uso dell'infrastruttura di pagamento con carta/POS da parte di commercianti situati all'estero ed escluso soluzioni di pagamento alternative", ha aggiunto.

Le decisioni investigative dell'Autorità non implicano che le imprese oggetto dell'indagine abbiano violato la legge pertinente e siano o saranno sanzionate.