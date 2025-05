I cittadini della Groenlandia si recano alle urne martedì per le elezioni locali, che si svolgono sotto l'ombra della minaccia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di annettere il territorio autonomo danese.

Trump sostiene che gli Stati Uniti abbiano bisogno della vasta isola artica per la propria sicurezza e non ha escluso l'uso della forza per ottenerla.

"Avremo la Groenlandia. Sì, al 100%", ha dichiarato Trump domenica in un'intervista con NBC News.

Tuttavia, il nuovo primo ministro dell'isola, Jens-Frederik Nielsen, ha risposto: "Gli Stati Uniti non avranno la Groenlandia. Non apparteniamo a nessun altro. Decidiamo il nostro futuro."

Nonostante la Groenlandia sia finita sulle prime pagine internazionali, le elezioni locali sono dominate da questioni come la sanità, l'edilizia, lo sviluppo del turismo e l'estrazione mineraria.

Nielsen ha comunque dichiarato la scorsa settimana di comprendere il disagio dei groenlandesi per le tensioni diplomatiche, criticando il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance per aver trasformato una "visita privata" sull'isola con sua moglie Usha in una visita a una base militare statunitense venerdì.

Vance ha colto l'occasione per criticare la Danimarca, accusandola di non aver "fatto un buon lavoro per il popolo della Groenlandia".

A meno di un mese dalle elezioni generali dell'11 marzo, la ricercatrice Signe Ravn-Hojgaard ha dichiarato che il voto di martedì "non riguarda il futuro della Groenlandia, ma questioni locali come la scuola".

La chiave dei social media

Ravn-Hojgaard, che dirige il think-tank Digital Infrastruktur a Nuuk, ha spiegato: "Il comune in cui si trova la capitale Nuuk, Sermersooq, è il più grande del mondo" ed è più grande della Spagna.

"Per questo motivo, i politici fanno campagna solo nella città in cui vivono e sui social media", ha detto all'AFP.

A causa della popolazione sparsa e poco numerosa, e della "relativamente scarsa copertura mediatica, i social media sono più importanti", ha aggiunto la ricercatrice.

Sebbene le comunità molto unite aiutino a limitare l'uso di profili falsi, la dipendenza dai social media può accelerare la diffusione di informazioni false o fuori contesto, come evidenziato dai servizi di intelligence danesi.

Secondo questi ultimi, le elezioni generali hanno visto un alto livello di disinformazione sui social network.

"Ci sono stati esempi di dichiarazioni di politici groenlandesi o privati cittadini utilizzate fuori contesto per promuovere o rafforzare determinati punti di vista", ha dichiarato il servizio di intelligence danese PET.

Ravn-Hojgaard ha osservato che "in piccole società interconnesse" bastano pochi condivisori per far sì che un post venga visto praticamente da tutti.

Non sono stati condotti sondaggi d'opinione, ma i Democratici di centro-destra di Nielsen sono stati i grandi vincitori delle elezioni nazionali del mese scorso.

"Sarà comunque interessante vedere se i Democratici cavalcheranno quell'ondata di successo inaspettato", ha detto Carina Ren, direttrice del programma Artico presso l'Università di Aalborg.

Nel 2021, quasi il 64% degli elettori aventi diritto si è recato alle urne. I seggi elettorali sono aperti dalle 9:00 alle 20:00 ora locale (10:00 e 21:00 GMT).