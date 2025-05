Il Presidente ha affermato che la Türkiye è diventata un paese riconosciuto a livello mondiale come attore chiave nella diplomazia di pace, nell’assistenza globale, nel sostegno e nella mediazione.

Presiedendo lunedì una riunione del Consiglio dei ministri ad Ankara, Erdoğan ha dichiarato:

"Abbiamo già incontrato il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. La scorsa settimana abbiamo discusso anche con il Presidente degli Stati Uniti, Trump, i passi che si possono intraprendere per fermare lo spargimento di sangue su questo tema (Ucraina)".

"Sosteniamo la volontà del mio caro amico (il Presidente degli Stati Uniti Donald) Trump di risolvere i conflitti armati attraverso il dialogo e la diplomazia. Grazie a Dio, la Türkiye è diventata un paese ricercato per l’assistenza, il sostegno e la mediazione nella diplomazia di pace globale".

Parlando degli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, ormai al suo quarto anno, Erdoğan ha affermato che la Türkiye è pronta a contribuire e ad accogliere con piacere i colloqui di pace tra Russia e Ucraina che si terranno giovedì a Istanbul, sottolineando che è "l’unico paese in cui tutte le parti ripongono fiducia".

Erdoğan ha ribadito che i recenti contatti riguardanti la guerra Russia-Ucraina offrono nuove opportunità, ed ha espresso fiducia nel fatto che questa occasione “non andrà sprecata”.

Ha inoltre affrontato le tensioni tra Pakistan e India, accogliendo con favore il cessate il fuoco annunciato di recente tra i due paesi e invitando entrambe le parti a evitare ulteriori provocazioni in futuro.

A proposito dell’annuncio dello scioglimento dell’organizzazione terroristica PKK e della sua rinuncia alle armi, Erdoğan ha definito questo passo come importante per la sicurezza del popolo turco, per la pace regionale e per un’unità nazionale duratura.

"Consideriamo la decisione di scioglimento del PKK come una decisione che riguarda tutti i suoi rami, in particolare quelli nel nord dell'Iraq, in Siria e in Europa", ha aggiunto.