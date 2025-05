I canadesi hanno votato per concedere ai Liberali in carica altri quattro anni, confidando che il primo ministro Mark Carney possa gestire le turbolenze causate dai dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dalla sua ossessione per l'annessione del Canada.

Carney ha sfruttato la sua esperienza finanziaria come governatore della Banca del Canada e successivamente della Banca d'Inghilterra per convincere i canadesi di avere gli strumenti economici necessari per guidare il Paese attraverso un mondo finanziario imprevedibile, segnato da guerre tariffarie e da un nuovo accordo commerciale con Trump.

Il leader conservatore Pierre Poilievre ha condotto una campagna elettorale basata sul cambiamento, criticando dieci anni di quella che ha definito una gestione lenta dei Liberali sotto il primo ministro Justin Trudeau. Tuttavia, non è stato sufficiente per ottenere la vittoria.

I canadesi hanno respinto il messaggio di Poilievre, una sconfitta amara per lui, considerando che per mesi era stato nettamente avanti rispetto ai Liberali in numerosi sondaggi.

La situazione è però cambiata dopo le dimissioni del profondamente impopolare Trudeau e l'ascesa di Carney, un neofita politico, alla guida del partito in seguito a una convenzione di leadership liberale.

I Liberali sono balzati in testa nei sondaggi di opinione pubblica, superando i Conservatori e registrando un vantaggio di quattro punti percentuali nell'ultimo giorno di rilevazioni, il 27 aprile.

La maggioranza è ancora incerta

Gli elettori hanno accolto l'immagine di Carney come una guida stabile al timone del governo, pronta ad affrontare Trump. Tuttavia, Carney non ha mai avuto esperienza politica, tantomeno nel ruolo più alto del Canada.

Le elezioni si sono trasformate in una corsa a due, con il Nuovo Partito Democratico guidato da Jagmeet Singh mai realmente in competizione.

A livello nazionale erano in palio 343 seggi (collegi elettorali) e ne servono 172 per ottenere la maggioranza.

Poiché, il Canada è geograficamente molto vasto e attraversa sei fusi orari, i voti devono ancora essere conteggiati. Non è quindi ancora chiaro se Carney guiderà un governo di maggioranza o di minoranza.