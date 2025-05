Israele ha lanciato una serie di attacchi aerei su tutta la Striscia di Gaza, affermando di aver colpito numerosi obiettivi di Hamas nella sua offensiva più intensa nella regione dall'entrata in vigore del cessate il fuoco a gennaio.

Le autorità palestinesi hanno riferito di almeno 322 vittime.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato di aver autorizzato gli attacchi a causa della mancanza di progressi nei negoziati per prolungare il cessate il fuoco. I funzionari israeliani hanno indicato che l'operazione è a tempo indeterminato e potrebbe espandersi. La Casa Bianca ha affermato di essere stata consultata e ha espresso il proprio sostegno alle azioni di Israele.

"Israele agirà d'ora in poi contro Hamas con una forza militare crescente", ha dichiarato l'ufficio di Netanyahu.

L'attacco ha interrotto un periodo di relativa calma durante il sacro mese di Ramadan e ha aumentato la probabilità di una ripresa totale dei combattimenti in un conflitto che dura da 17 mesi e che ha causato decine di migliaia di morti palestinesi e una devastazione diffusa in tutta Gaza. Ha inoltre sollevato preoccupazioni sul destino delle circa due dozzine di ostaggi israeliani ancora in mano ad Hamas e ritenuti vivi.

Hamas ha accusato Netanyahu di aver violato l'accordo di cessate il fuoco e di mettere gli ostaggi "a rischio di un destino incerto". In un comunicato, ha esortato i mediatori a ritenere Israele "pienamente responsabile della violazione e dell'annullamento dell'accordo". Gli attacchi sono avvenuti mentre Netanyahu affrontava una crescente pressione interna, con grandi manifestazioni previste in merito alla sua gestione della crisi degli ostaggi e alla sua decisione di licenziare il capo dell'agenzia di sicurezza interna israeliana.

I feriti affollano gli ospedali di Gaza

Nella città meridionale di Khan Younis, i reporter dell'AP hanno assistito a esplosioni e nuvole di fumo.

Le ambulanze hanno trasportato i feriti all'ospedale Nasser, dove i pazienti giacevano sul pavimento, alcuni gridando dal dolore. Un bambino sedeva con una benda intorno alla testa mentre un operatore sanitario lo esaminava per individuare altre lesioni, mentre una bambina piangeva mentre le medicavano un braccio ferito.

Un attacco a un'abitazione nella città meridionale di Rafah ha causato la morte di 17 membri di una stessa famiglia, tra cui almeno 12 donne e bambini, secondo l'ospedale europeo, che ha ricevuto i corpi.

Tra le vittime c'erano cinque bambini, i loro genitori e un altro padre con i suoi tre figli, secondo i registri ospedalieri.

Molti palestinesi avevano previsto un ritorno alle ostilità quando i colloqui sulla seconda fase del cessate il fuoco non sono iniziati come programmato all'inizio di febbraio. Israele ha invece adottato una proposta alternativa e ha interrotto tutte le spedizioni di cibo, carburante e altri aiuti destinati ai 2 milioni di palestinesi del territorio per costringere Hamas ad accettarla.

"Nessuno vuole combattere", ha dichiarato telefonicamente all'AP Nidal Alzaanin, residente a Gaza City. "Tutti stanno ancora soffrendo per i mesi precedenti", ha aggiunto.

Le esplosioni erano udibili in tutta Gaza. Khalil Degran, portavoce del Ministero della Salute presso l'ospedale Al-Aqsa Martyrs, nel centro della Striscia, ha riferito che almeno 200 persone erano decedute. L'agenzia di protezione civile del territorio ha dichiarato che le sue squadre stavano lottando per condurre operazioni di soccorso a causa dei numerosi attacchi simultanei.

Gli Stati Uniti sostengono Israele e incolpano Hamas

La Casa Bianca ha cercato di attribuire la responsabilità della ripresa delle ostilità ad Hamas. Il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale, Brian Hughes, ha dichiarato che Hamas "avrebbe potuto rilasciare gli ostaggi per prolungare il cessate il fuoco, ma ha invece optato per il rifiuto e il conflitto."

L'inviato statunitense Steve Witkoff, che ha guidato gli sforzi di mediazione insieme a Egitto e Qatar, aveva precedentemente avvertito che Hamas doveva rilasciare immediatamente gli ostaggi ancora in vita "o affrontare gravi conseguenze."

Un funzionario israeliano, parlando a condizione di anonimato riguardo l'operazione in corso, ha affermato che Israele sta prendendo di mira i comandanti militari di Hamas e le sue infrastrutture e che intende estendere l'operazione oltre gli attacchi aerei.

Lo stesso funzionario ha accusato Hamas di tentare di riorganizzarsi e pianificare nuovi attacchi. I combattenti e il personale di sicurezza di Hamas sono tornati rapidamente nelle strade nelle ultime settimane dopo l'implementazione del cessate il fuoco.

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha avvertito che le "porte dell'inferno si apriranno su Gaza" se gli ostaggi non saranno rilasciati.

"Non cesseremo di combattere finché tutti i nostri ostaggi non saranno tornati a casa e non avremo conseguito tutti i nostri obiettivi di guerra," ha dichiarato.

Why a Trump term holds special promise for Israel Trump represents a partner who may redefine American foreign policy toward Israel in unprecedented ways. 🔗

I negoziati per la seconda fase del cessate il fuoco sono in stallo

Gli attacchi sono avvenuti due mesi dopo l'istituzione di un cessate il fuoco volto a interrompere il conflitto. Nel corso di sei settimane, Hamas ha rilasciato 25 ostaggi israeliani e le spoglie di altri otto in cambio di quasi 2.000 detenuti palestinesi nella prima fase dell'accordo.

Tuttavia, dalla conclusione di quel cessate il fuoco due settimane fa, le parti non sono riuscite a raggiungere un'intesa per una seconda fase, che prevedeva il rilascio dei 59 ostaggi rimasti – di cui 35 si ritiene siano deceduti – e, in ultima analisi, la cessazione del conflitto.

Hamas ha insistito sulla necessità di porre fine alla guerra e ottenere un completo ritiro delle forze israeliane in cambio del rilascio degli ostaggi rimanenti. Israele, invece, ribadisce che il conflitto non terminerà finché Hamas non verrà smantellato sia dal punto di vista governativo che militare, e finché tutti gli ostaggi non saranno liberati.

L'ufficio di Netanyahu ha dichiarato martedì che Hamas ha "rifiutato ripetutamente di liberare i nostri ostaggi e ha respinto tutte le proposte avanzate dall'inviato presidenziale statunitense, Steve Witkoff, e dai mediatori."

Taher Nunu, un funzionario di Hamas, ha condannato gli attacchi israeliani.

"La comunità internazionale si trova di fronte a una sfida morale: permetterà il continuo perpetrarsi dei crimini da parte delle forze d'occupazione o farà rispettare l'impegno a fermare l'aggressione e la guerra contro i civili innocenti di Gaza?" ha dichiarato.

Gaza era già in crisi umanitaria

Il cessate il fuoco aveva offerto un certo sollievo a Gaza, permettendo a centinaia di migliaia di palestinesi sfollati di tornare a ciò che restava delle loro abitazioni.

Una nuova offensiva terrestre israeliana potrebbe ora risultare particolarmente letale, considerando che molti civili palestinesi sono rientrati nelle loro case.

Prima del cessate il fuoco, la maggior parte dei civili era concentrata in campi profughi temporanei, progettati per offrire una relativa protezione dal conflitto.

Netanyahu affronta critiche crescenti

Il ritorno al conflitto potrebbe anche acuire le profonde divisioni interne in Israele riguardo al destino degli ostaggi rimasti.

Gli ostaggi rilasciati hanno ripetutamente esortato il governo a proseguire con il cessate il fuoco per garantire il ritorno di tutti coloro ancora in cattività. Decine di migliaia di israeliani hanno partecipato a manifestazioni di massa chiedendo un cessate il fuoco e la liberazione di tutti gli ostaggi.

Mobilitazioni di massa sono previste per martedì e mercoledì, dopo l'annuncio di Netanyahu di questa settimana sull'intenzione di rimuovere il capo dell'agenzia di sicurezza interna israeliana, lo Shin Bet. I critici hanno denunciato la decisione come un tentativo di Netanyahu di deviare le responsabilità per le carenze del suo governo nell'attacco del 7 ottobre e nella gestione del conflitto.

Dall'inizio del cessate il fuoco a Gaza a metà gennaio, le forze israeliane hanno ucciso decine di palestinesi che, secondo l'esercito, si sarebbero avvicinati alle truppe o sarebbero entrati in zone vietate.

Tuttavia, l'accordo ha finora retto senza una ripresa generalizzata delle ostilità. Egitto, Qatar e Stati Uniti stanno cercando di mediare i prossimi passi nel cessate il fuoco.

Israele chiede che Hamas rilasci metà degli ostaggi rimanenti in cambio di un impegno a negoziare una tregua duratura.

Hamas, invece, insiste sul rispetto dell'accordo di cessate il fuoco concordato da entrambe le parti, il quale prevede che abbiano inizio i negoziati sulla seconda fase, più complessa, durante la quale gli ostaggi rimanenti verrebbero liberati e le forze israeliane si ritirerebbero da Gaza.