L’incidente è avvenuto intorno alle 2:00 del mattino di sabato, nei pressi di West Santa Monica Boulevard, una zona nota per la vita notturna e i locali musicali.

Secondo quanto riferito dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Los Angeles, intervenuto con oltre 100 unità, tra i feriti ci sono anche sei persone in gravi condizioni e 19 con lesioni di media entità. I sette feriti più gravi sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.

Una prima ricostruzione, riportata da ABC News, suggerisce che il conducente possa aver perso conoscenza prima di travolgere le persone che si trovavano all’esterno del locale. Tuttavia, questa ipotesi non è stata ancora confermata ufficialmente.

L’area dell’incidente si trova a breve distanza da alcune delle zone simbolo di Hollywood, tra cui Sunset Boulevard e la celebre Walk of Fame, meta di turisti da tutto il mondo.

Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità.