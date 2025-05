Il presidente Recep Tayyip Erdoğan ha dichiarato: "Accogliamo con favore l'accordo di cessate il fuoco entrato in vigore questa mattina tra Israele e Libano. Ci attendiamo che tutte le parti coinvolte, in particolare Israele, rispettino integralmente i propri impegni per mantenere la stabilità sul terreno."

Durante il suo intervento alla riunione del gruppo parlamentare del Partito AK presso il Parlamento turco (TBMM), Erdoğan ha proseguito: "Come ben sapete, il mondo sta attraversando le difficoltà di un cambiamento epocale. Allo stesso modo, la nostra regione, da nord a sud, è devastata da guerre, conflitti, massacri e oppressioni. In un clima così delicato, come Alleanza del Popolo (Cumhur İttifakı), ci troviamo ad affrontare una responsabilità storica. Stiamo operando per salvaguardare la stabilità politica ed economica della Türkiye, consolidare la pace sociale e proseguire il nostro percorso verso gli obiettivi prefissati."

"Serviamo la nazione con una politica che unisce la società"

“In realtà, ciò che abbiamo di fronte è una situazione che non può essere limitata solo al Partito AK e alla Alleanza del Popolo (Cumhur İttifakı), tanto è importante. Chiunque si senta responsabile nei confronti di questo paese e di questa nazione, indipendentemente dalla posizione politica che occupa, dovrebbe supportare questa lotta, dare il proprio contributo e, almeno, evitare di un'opposizione distruttiva. Quando si tratta della patria, della nazione e dello Stato, tutto il resto è solo un dettaglio. È noto che in molte parti del mondo, quando si trattano questioni nazionali, non c'è distinzione tra maggioranza e opposizione, ma tutti mostrano una posizione comune. Personalmente, abbiamo sempre sostenuto questa idea nel corso della nostra vita politica che si avvicina al mezzo secolo. Abbiamo lavorato per servire il nostro paese partendo da una politica che non separa, ma unisce, che non polarizza, ma abbraccia, cercando di riunire tutte le sezioni della società intorno ai valori comuni.”

“Anche se non riceviamo sempre l'approccio che desideriamo da parte dei nostri interlocutori, non abbiamo mai fatto compromessi sulla nostra politica di fraternità e sul nostro impegno per le opere e i servizi. Dal 14 agosto 2001, come ha detto il poeta Yunus Emre, diciamo: "Io non sono venuto per litigare, sono venuto per amare. Le case dell'Amico sono nei cuori. Sono venuto per lavorare nei cuori." Lavoriamo giorno e notte affinché non solo sulla terra della nostra patria, ma anche nella nostra regione e in tutto il mondo, prevalgano la pace, la tranquillità, la giustizia e lo spirito di cooperazione.”

“La Türkiye sta consolidando quotidianamente il proprio ruolo di primo piano della politica globale. Siamo attivamente coinvolti nella risoluzione di tutte le crisi regionali, inclusi il conflitto tra Russia e Ucraina, ormai oltre il millesimo giorno, e il genocidio di Gaza, giunto al 14° mese. Accogliamo con favore l'accordo di cessate il fuoco entrato in vigore questa mattina tra Israele e Libano. Ci attendiamo che tutte le parti coinvolte, in particolare Israele, rispettino integralmente i propri impegni per mantenere la stabilità sul terreno."