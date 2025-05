Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha avuto una conversazione telefonica con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.

Il presidente Erdogan ha dichiarato che il conflitto siriano ha raggiunto una nuova fase, in cui viene gestito con freddezza, e che il più grande desiderio della Türkiye è che la Siria non subisca una maggiore instabilità e vittime civili.

Il leader turco, rendendo noto che nella fase attuale il regime siriano dovrebbe impegnarsi urgentemente con il proprio popolo per una soluzione politica globale, ha affermato che la Türkiye ha cercato e continuerà a cercare di ridurre le tensioni, proteggere i civili e aprire la strada al processo politico.

Da parte sua Antonio Guterres, nella sua dichiarazione scritta sulla Siria, ha riferito:

“Stiamo affrontando le dolorose conseguenze del fallimento del cessate il fuoco in tutto il Paese e degli sforzi di de-escalation verso una soluzione politica in conformità con le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Decine di migliaia di civili sono a rischio in quella regione in fiamme. Tutte le parti hanno l'obbligo di proteggere i civili in conformità con il diritto internazionale. Lo spargimento di sangue deve cessare. Invito tutte le parti che hanno influenza a sforzarsi di alleviare le sofferenze di lunga data del popolo siriano”.

Le forze del regime e i gruppi armati di opposizione continuano a scontrarsi in Siria dal 27 novembre.