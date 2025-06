Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che una nuova legge che sospende la cooperazione con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) è entrata in vigore dopo essere stata approvata dal Parlamento e ratificata dal Consiglio dei Guardiani.

"Il disegno di legge approvato dal parlamento e ratificato oggi dal Consiglio dei Guardiani... è vincolante per noi e non ci sono dubbi sulla sua attuazione," ha detto Araghchi alla televisione di stato.

"Da ora in poi, il nostro rapporto e la nostra cooperazione con l'AIEA assumeranno una nuova forma."

La legge è vista come una risposta diretta agli attacchi di Israele e degli Stati Uniti contro le strutture nucleari iraniane nelle ultime settimane.

Araghchi ha affermato che i danni subiti durante il conflitto sono stati "significativi" e che gli esperti dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran stanno ancora valutando l'entità della distruzione.

Ha inoltre dichiarato che la questione dei risarcimenti è ora una priorità assoluta per il governo.

Smentita delle trattative con gli Stati Uniti

Nel frattempo, funzionari statunitensi e fonti vicine alla questione hanno riferito alla CNN che l'amministrazione Trump ha intrapreso sforzi diplomatici segreti per riavviare i colloqui nucleari con Teheran.

Secondo quanto riportato, l'amministrazione starebbe esplorando opzioni che includono l'alleggerimento delle sanzioni, l'accesso a fondi bloccati e il possibile sostegno a un programma nucleare civile da 20-30 miliardi di dollari che escluda l'arricchimento dell'uranio.

Nonostante il presidente degli Stati Uniti Donald Trump abbia dichiarato di aspettarsi che i colloqui inizino "la prossima settimana," Araghchi ha respinto tali affermazioni.

Araghchi ha smentito ciò che ha definito "speculazioni" sul fatto che Teheran sarebbe pronta a negoziare e ha affermato che "non dovrebbe essere preso sul serio."

"Vorrei dichiarare chiaramente che non è stato raggiunto alcun accordo, intesa o conversazione per avviare nuovi negoziati," ha detto alla televisione di stato. "Non è stato ancora stabilito alcun piano per avviare negoziati."

In un discorso televisivo — la sua prima apparizione dopo il cessate il fuoco nella guerra con Israele — la Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, ha celebrato quella che ha descritto come la "vittoria" dell'Iran su Israele, promettendo di non cedere mai alle pressioni statunitensi e insistendo sul fatto che Washington ha subito uno "schiaffo" umiliante.

"Il presidente americano ha esagerato gli eventi in modi insoliti, e si è scoperto che aveva bisogno di questa esagerazione," ha detto Khamenei, respingendo le affermazioni statunitensi secondo cui il programma nucleare iraniano sarebbe stato ritardato di decenni.

Colloqui in Oman

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha chiarito che, sebbene gli Stati Uniti rimangano in stretto contatto con l'Iran — principalmente attraverso intermediari — non sono stati ancora programmati colloqui.

"Siamo sempre concentrati sulla diplomazia e sulla pace," ha detto.

"Vogliamo che l'Iran accetti un programma nucleare civile pacifico senza arricchimento."

L'approccio attuale dell'amministrazione Trump prevederebbe che l'Iran importi uranio arricchito anziché produrlo, simile al modello utilizzato dagli Emirati Arabi Uniti.

I colloqui tra i due paesi avevano precedentemente raggiunto un quinto round prima di essere interrotti dagli attacchi israeliani.

Il sesto round, previsto in Oman, è stato cancellato.