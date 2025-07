Secondo il Patriarcato Latino di Gerusalemme, Papa Leo ha chiesto l’immediata cessazione della violenza a Gaza, definendo “ingiustificabile” l’attacco mortale di Israele contro la Chiesa Cattolica della Sacra Famiglia a Gaza.

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, che ha visitato la Chiesa della Sacra Famiglia – l’unica comunità cattolica di Gaza – insieme al Patriarca Greco-Ortodosso Theophilos III, ha dichiarato che il Papa lo ha chiamato durante la visita per esprimere la propria preoccupazione.

Papa Leo ha ribadito più volte che questo massacro deve finire, che non esistono giustificazioni per quanto accaduto e che bisogna evitare altre vittime,” ha dichiarato Pizzaballa a Vatican News.

“Ha voluto trasmettere la sua vicinanza, le sue preghiere, il suo sostegno e il desiderio di fare tutto il possibile non solo per ottenere un cessate il fuoco, ma anche per porre fine a questa tragedia”.

La visita è avvenuta il giorno dopo che un colpo di carro armato israeliano ha colpito la chiesa, causando la morte di tre civili e il ferimento di altre dieci persone, tra cui padre Gabriel Romanelli, il parroco della comunità.

600 civili rifugiati nella chiesa

La Chiesa della Sacra Famiglia, unica parrocchia cattolica a Gaza, offriva riparo a circa 600 persone, tra cui bambini con disabilità e bisogni speciali.

Pizzaballa ha espresso la gratitudine dell’intera comunità cattolica di Gaza per la solidarietà e le preghiere del Pontefice. Ha inoltre sottolineato che una delegazione ecumenica ha consegnato centinaia di tonnellate di aiuti umanitari, inclusi viveri e medicinali, e ha contribuito al trasferimento dei feriti fuori dalla Striscia.