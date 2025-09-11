კონსერვატიული მიმომხილველისა და Turning Point USA-ს დამფუძნებლის, 31 წლის ჩარლი კირკის გარდაცვალებამ, რომელიც მოკლეს აშშ-ის იუტას შტატში, იუტას ველის უნივერსიტეტში გამართულ ღია ცის ქვეშ ღონისძიებაზე სროლის შედეგად, მწვავე რეაქცია გამოიწვია პოლიტიკური სპექტრის სხვადასხვა სეგმენტში.
აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კირკს უწოდა "დიდი და ლეგენდარულიც კი" და თქვა: "არავის ესმოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახალგაზრდების გულის ჩარლიზე უკეთ. ის ყველას უყვარდა და აღფრთოვანებული იყო მითი, განსაკუთრებით ჩემ მიერ, მაგრამ ახლა ის ჩვენთან აღარ არის. მელანიასთან ერთად ვუსამძიმრებთ მის მშვენიერ მეუღლეს ერიკას და მის ოჯახს. ჩარლი, ჩვენ გვიყვარხარ!"
ვიცე-პრეზიდენტმა ჯეიდი ვანსმა დაწერა: "მიეცი მას მარადიული სიმშვიდე, ღმერთო."
ყოფილმა პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა კი დაწერა: "ჩვენს ქვეყანაში ადგილი არ არის ამგვარი ძალადობისთვის. ეს სასწრაფოდ უნდა დასრულდეს. ჯილი და მე ვლოცულობთ ჩარლი კირკის ოჯახისა და საყვარელი ადამიანებისთვის."
აშშ-ის სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ბრუკ როლინსმა, კირკის სიკვდილი, რომელსაც უწოდა: "ჩემი უტკბილესი მეგობარი, ქრისტიანობისა და ამერიკისთვის მებრძოლი", შეაფასა, როგორც ტრაგედია ერისთვისაც "პოლიტიკური შეხედულების მიუხედავად".
ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ კირკს "ისრაელის ლომგული მეგობარი" უწოდა და თქვა: "ის იბრძოდა სიცრუესთან და მტკიცედ იდგა ებრაულ-ქრისტიანული ცივილიზაციისთვის. სულ რაღაც ორი კვირის წინ შევხვდი და ისრაელში დავპატიჟე. სამწუხაროდ, ეს ვიზიტი ვერ შედგება."
გაერთიანებული სამეფოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ივეტ კუპერმა განაცხადა, რომ "ღრმა შოკშია" და ხაზი გაუსვა, რომ "პოლიტიკურ ძალადობას ადგილი არ აქვს ჩვენს საზოგადოებებში".
აშშ-ის პრეზიდენტის უმცროსმა ვაჟმა, დონალდ ტრამპ უმცროსმა, დაწერა: "მიყვარხარ, ძმაო. შენ მიეცი ბევრ ადამიანს ხმის ამოღების გამბედაობა და ჩვენ ვერასდროს გაგვაჩუმებენ."
რესპუბლიკური ეროვნული კომიტეტის თავმჯდომარემ ჯო გრუტერსმა კირკის გარდაცვალება "აბსოლუტურად შემზარავად" შეაფასა და თქვა: "რესპუბლიკელები და დემოკრატები უნდა გაერთიანდნენ, რომ დაგმონ ეს სისასტიკე, რომელსაც ადგილი არ აქვს ამერიკაში."
იუტას სენატორმა მაიკ ლიმ თავდასხმას უწოდა "შიშის მომგვრელი ძალადობის აქტი, თავდასხმა თავისუფლების დამცველებზე, როგორიცაა ჩარლი, სტუდენტებზე, რომლებიც იკრიბებიან ცივილიზებული დებატებისთვის, და ყველა ამერიკელზე, რომლებიც მშვიდობიანად ცდილობენ ჩვენი ერის გადარჩენას". "ტერორისტები ვერ გაიმარჯვებენ. ჩარლი გაიმარჯვებს", - თქვა მან.
აშშ-ის სენატორმა ბერნი სანდერსმა ასევე გამოაქვეყნა სამძიმრის წერილი და თქვა: "სამძიმარს ვუცხადებ ჩარლი კირკის ოჯახს."
კირკის გარდაცვალებამ გამოხმაურება ჰპოვა სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულების მქონე ადამიანებშიც. სამძიმარი გამოთქვეს პოლიტიკურმა მიმომხილველებმა, მათ შორის პალესტინის მომხრეებმაც. კონსერვატორმა კენდის ოუენსმა თავის X-ის ანგარიშზე დაწერა: "ამას ვერ ვიჯერებ".
ღაზაში გენოციდის შემდეგ ისლამის მიმღებმა პალესტინის პროპალესტინელმა აქტივისტმა შონ კინგმა მკვლელობა "საზარელად" შეაფასა. "ჩარლი კირკის დაჭრა აბსოლუტურად შემზარავია. მოსაზრებების მიუხედავად, თქვენ არ შეგიძლიათ მიხვიდეთ იმ ადამიანებთან, რომლებსაც არ ეთანხმებით და ესროლოთ მათ. ეს მიუღებელია", - თქვა მან.
აშშ-ის ყოფილმა პრეზიდენტებმა ჯო ბაიდენმა და ბარაკ ობამამ ქვეყანაში პოლიტიკური ძალადობის დასრულებისკენ მოუწოდეს. ობამამ კი დაწერა:
ობამამ კი დაწერა: "ჩვენ ჯერ არ ვიცით იმ პირის მოტივაცია, ვინც ჩარლი კირკს ესროლა და მოკლა, მაგრამ ამგვარ საზიზღარ ძალადობას ადგილი არ აქვს ჩვენს დემოკრატიაში. მიშელი და მე ამაღამ ჩარლის ოჯახისთვის ვილოცებთ, განსაკუთრებით მის მეუღლეს ერიკასა და მის ორ მცირეწლოვან შვილზე".