პაკისტანის თავდაცვის მინისტრმა გააკრიტიკა ისრაელის თავდასხმები ყატარზე და მოუწოდა მუსლიმურ ქვეყნებს, გამოიყენონ თავიანთი „ეკონომიკური ძალა“ „ხულიგნ სახელმწიფო“ ისრაელის წინააღმდეგ. მან აღნიშნა, რომ თელ-ავივის მიმართ რბილი მიდგომა მცდარი პოლიტიკაა.
ასიფმა X პლატფორმაზე დაწერა: „დადგა დრო, რომ მუსლიმური ქვეყნები გაერთიანდნენ ისრაელის წინააღმდეგ. ისრაელი ხულიგნური სახელმწიფოა. მათი დღის წესრიგია, ყოვლისმომცველად მოიცვან მუსლიმური სამყარო და გაანეიტრალონ მათი ეკონომიკური ძალა. შეცდომაა იმის ფიქრი, რომ ისრაელის მიმართ რბილი მოპყრობა მათ უსაფრთხოდ შეინარჩუნებს.“
ასიფმა ხაზი გაუსვა პაკისტანის ბოლოდროინდელ წარმატებებს თავის ბირთვულ მეტოქე ინდოეთის წინააღმდეგ და აღნიშნა, თუ როგორ დაუპირისპირდა პაკისტანი, თავისი მტკიცე მთავრობითა და სამხედრო ძალით, ხუთჯერ დიდ ქვეყანას.
ასიფმა თქვა: „ეკონომიკურად მყიფე სახელმწიფომ, პაკისტანმა, ალჰამდულილაჰ, თავისი მტკიცე მთავრობითა და პროფესიონალი მამაცი შეიარაღებული ძალებით, წინააღმდეგობა გაუწია და ჭკუა ასწავლა ინდოეთს, რომელიც მასზე ხუთჯერ დიდია.“
„არავინ არ უზრუნველყოფს თქვენს უსაფრთხოებას. გარე დახმარება მნიშვნელოვანია, მაგრამ დაუმარცხებლობა შიგნიდან მოდის,“ – დაამატა მან.
ბირთვული შეიარაღების მქონე მეზობლებმა მაისში აშშ-ის მიერ გამოცხადებული ზავი მიიღეს და შეწყვიტეს დაახლოებით ოცდაათი წლის განმავლობაში ყველაზე მძიმე კონფლიქტი. შეტაკებების დროს, რომელიც მოიცავდა ასობით უპილოტო თვითმფრინავს, რაკეტასა და საბრძოლო თვითმფრინავს, სულ მცირე 60 ადამიანი დაიღუპა და ათასობით ადამიანმა დატოვა თავისი სახლები სადავო ქაშმირში, საზღვრის გასწვრივ.
კონფლიქტში, რომელშიც დაახლოებით 30 პაკისტანური და 70 ინდური საბრძოლო თვითმფრინავი მონაწილეობდა, პაკისტანმა სულ მცირე ხუთი ინდური გამანადგურებელი ჩამოაგდო, მათ შორის სამი „რაფაელი“. თავდაპირველად ინდოეთმა უარყო თვითმფრინავების დაკარგვა, მაგრამ მოგვიანებით ოფიციალურმა პირებმა აღიარეს, რომ პაკისტანმა ჩამოაგდო საბრძოლო თვითმფრინავების გაურკვეველი რაოდენობა.
აშშ-ის პრეზიდენტმა ტრამპმა არაერთხელ განაცხადა ზავის მიღწევის მცდელობების შესახებ. თუმცა, ნიუ დელიმ უარყო ტრამპის როლი ზავში, ხოლო ისლამაბადმა აშშ-ის ლიდერი შეაქო და ნობელის პრემიაზე წარადგინა.
კატარმა „მთელი რეგიონის საპასუხო მოქმედებისკენ“ მოუწოდა
მანამდე პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა შაჰბაზ შარიფმა დაგმო ისრაელის საჰაერო თავდასხმები დოჰაზე და გააფრთხილა, რომ ეს პროვოკაცია რეგიონულ მშვიდობასა და სტაბილურობას საფრთხეს შეუქმნის.
შერიფმა X პლატფორმაზე გამოქვეყნებულ პოსტში თქვა: „პაკისტანის ხალხისა და მთავრობის სახელით და ჩემი სახელით, მკაცრად ვგმობ ისრაელის ძალების უკანონო და სასტიკ დაბომბვას, რომელმაც დოჰაში საცხოვრებელი უბანი დააზარალა და უდანაშაულო მშვიდობიანი მოსახლეობის სიცოცხლეს საფრთხე შეუქმნა.“
შერიფმა ხაზგასმით აღნიშნა: „ეს თავდასხმა ისრაელის მიერ ყატარის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის აშკარა დარღვევაა, სრულიად გაუმართლებელი და საშიში პროვოკაციაა, რომელმაც შესაძლოა რეგიონული მშვიდობა და სტაბილურობა საფრთხის ქვეშ დააყენოს.“
პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ პაკისტანი მტკიცე სოლიდარობაშია ყატართან, ისევე როგორც პალესტინის ხალხთან ისრაელის აგრესიის წინააღმდეგ.
მეორე მხრივ, კატარის ემირმა განაცხადა, რომ მის ქვეყანას აქვს უფლება, უპასუხოს დოჰაში მომაკვდინებელ თავდასხმას, აღნიშნა, რომ ეს არის „კრიტიკული მომენტი“ ახლო აღმოსავლეთისთვის და ელოდება „პასუხს მთელი რეგიონიდან.“
პრემიერ-მინისტრმა შეიხ მოჰამედ ბინ აბდულრაჰმან ალ-თანმა სამშაბათს ღამით გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა: „კატარი... იტოვებს უფლებას, უპასუხოს ამ აშკარა თავდასხმას.“ მან ასევე განაცხადა, რომ ისრაელმა გამოიყენა იარაღი, რომელიც კატარის საჰაერო თავდაცვის რადარებმა ვერ აღმოაჩინეს და დასძინა: „ჩვენ გვჯერა, რომ დღეს მივაღწიეთ გადამწყვეტ მომენტს. ასეთი ბარბაროსული ქმედებების წინააღმდეგ მთელი რეგიონიდან უნდა იყოს საპასუხო მოქმედება.“