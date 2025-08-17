ამერიკული გაზეთის Financial Times-ის კვირას გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად, ევროკავშირი ცდილობს, თავიდან აიცილოს აშშ-ის მხრიდან ბლოკის ციფრული წესების წინააღმდეგ მიმართული ქმედებები, მაშინ როდესაც გასულ თვეში მიღწეული სავაჭრო შეთანხმების ოფიციალურად გაფორმებისთვის მომზადებული, დაგვიანებული დეკლარაციის საბოლოო დეტალებზე მუშაობს.
ევროკავშირის ოფიციალური პირების განცხადებით, ერთობლივი დეკლარაციის დაგვიანების ერთ-ერთი მიზეზი არის უთანხმოება იმ ფორმულირებასთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვითაც აშშ ციფრულ წესებს „არასატარიფო ბარიერებს“ შორის განიხილავს, წერს გაზეთი.
ევროკავშირს, თეთრ სახლს და აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტს კომენტარის მოთხოვნაზე დაუყოვნებლივ არ უპასუხიათ.
Financial Times-ის ცნობით, აღნიშნული განცხადება ივლისში, ევროკომისიის პრეზიდენტის, ურსულა ფონ დერ ლაიენისა და აშშ-ის პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის მიერ გაკეთებული ანონსიდან რამდენიმე დღეში უნდა გამოქვეყნებულიყო.
ივლისის შეთანხმებამ ევროკავშირის საქონლის უმრავლესობაზე 15%-იანი იმპორტის გადასახადი დააწესა, რაც თავდაპირველად მოსალოდნელი მაჩვენებლის ნახევარი იყო. ამან ხელი შეუწყო ორ მოკავშირეს შორის უფრო ფართომასშტაბიანი სავაჭრო ომის თავიდან აცილებას, რომელთა წილზეც გლობალური ვაჭრობის თითქმის მესამედი მოდის.
უკანონო კონტენტთან ბრძოლა
აშშ-ს სურდა, ევროკავშირის ციფრული სერვისების აქტში (DSA) შესაძლო დათმობებისთვის კარი ღია დაეტოვებინა. ვაშინგტონი ამტკიცებს, რომ ეს რეგულაცია ზღუდავს გამოხატვის თავისუფლებას და ფინანსურ ტვირთად აწვება ამერიკულ ტექნოლოგიურ კომპანიებს. Financial Times-ის ცნობით, ევროკომისიამ განაცხადა, რომ ამ წესების შემსუბუქება „წითელი ხაზია“.
ევროკავშირის DSA არის გარდამტეხი მნიშვნელობის კანონი, რომელიც მიზნად ისახავს ონლაინ გარემოს უფრო უსაფრთხო და სამართლიანი გახადოს. ის ტექნოლოგიურ გიგანტებს აიძულებს, მეტი პასუხისმგებლობა აიღონ უკანონო კონტენტთან, მათ შორის სიძულვილის ენასა და ბავშვთა მიმართ ძალადობასთან ბრძოლაში.
კომისია მოელოდა, რომ ტრამპი 15 აგვისტომდე საპრეზიდენტო ბრძანებულებას მოაწერდა ხელს, რომლითაც ევროკავშირიდან აშშ-ში ავტომობილების ექსპორტზე ტარიფი 27,5%-დან 15%-მდე შემცირდებოდა. თუმცა, Financial Times-ის ცნობით, ამერიკელმა ოფიციალურმა პირმა მიანიშნა, რომ ეს ნაბიჯი ერთობლივი დეკლარაციის დასრულებამდე გადაიდება.