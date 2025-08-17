აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპსა და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს შორის დიდი ხნის ნანატრი სამიტი ალასკაზე, აშშ-ის სამხედრო ბაზაზე, თბილი დახვედრითა და ავიაშოუთი დაიწყო, მაგრამ პარასკევს დასრულდა განცხადებით, რომ რუსეთ-უკრაინის ომის დასრულების შესახებ შეთანხმება ვერ შედგა.
ანკორიჯში, ელმენდორფ-რიჩარდსონის გაერთიანებულ ბაზაზე გამართული დაახლოებით 2,5-საათიანი შეხვედრის შემდეგ, ორმა ლიდერმა ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართა, თუმცა ჟურნალისტების კითხვებს არ უპასუხეს.
„ჩვენ უკიდურესად პროდუქტიული შეხვედრა გვქონდა და ბევრ საკითხზე შევთანხმდით, მხოლოდ რამდენიმე საკითხი დარჩა“, - განაცხადა ტრამპმა და დასძინა: „ჩვენ ჯერ იქამდე არ მივსულვართ, მაგრამ საკმაოდ მაღალი შანსი გვაქვს, რომ მივაღწიოთ“.
პუტინმა, რომელიც 2022 წლის დასაწყისში უკრაინაზე თავდასხმის ბრძანების გამო დასავლელი მოკავშირეების მიერ გარიყული იყო, ტრამპს აშშ-ში მიღებისთვის მადლობა გადაუხადა და ღიმილით მიანიშნა, რომ შემდეგი შეხვედრა შესაძლოა მოსკოვში გაიმართოს.
მნიშვნელოვანი მომენტები სამიტიდან:
თბილი დახვედრა, რომელიც ტრამპ-პუტინის ურთიერთობას უსვამდა ხაზს: პუტინს წითელი ხალიჩა დაუფინეს და ასაფრენი ბილიკიდან სამიტის შენობამდე ტრამპის საპრეზიდენტო ლიმუზინით მიიყვანეს. შენობაში მათ ტრამპის მხრიდან სახელმწიფო მდივანი და ეროვნული უსაფრთხოების მრჩეველი მარკო რუბიო და სპეციალური წარმომადგენელი სტივ ვიტკოფი, ხოლო პუტინის მხრიდან საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი და ეროვნული უსაფრთხოების მრჩეველი იური უშაკოვი შეუერთდნენ.
შეხვედრის შემდეგ პირველი სიტყვით პუტინი გამოვიდა, რომელმაც შეაქო აშშ-ს, რუსეთსა და ყოფილ საბჭოთა კავშირს შორის ისტორიული ურთიერთობები და გაიხსენა მეორე მსოფლიო ომის დროს ორი ქვეყნის მიერ ერთობლივად ჩატარებული ოპერაციები. პუტინმა ასევე აღნიშნა, რომ აშშ-სა და რუსეთს საერთო ღირებულებები აქვთ. ეს არის რიტორიკა, რომელსაც რუსი ოფიციალური პირები ხშირად იყენებენ ტრამპსა და მის გუნდზე გავლენის მოხდენის მცდელობისას.
პუტინმა ტრამპის ხშირ განცხადებებზე გაამახვილა ყურადღება, რომლის მიხედვითაც, 2020 წლის არჩევნებში მას რომ გაემარჯვა, უკრაინის ომი არ დაიწყებოდა. „ვფიქრობ, ეს შეიძლება სიმართლე იყოს“, - განაცხადა რუსმა ლიდერმა. თუმცა, არ არსებობს მტკიცებულება იმისა, რომ მოსკოვი უკრაინას სხვანაირად მოექცეოდა, დემოკრატი ჯო ბაიდენი რომ არ არჩეულიყო.
თავის მხრივ, აშშ-ის პრეზიდენტმა ტრამპმა შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ პროგრესი მიღწეულია, თუმცა აღიარა, რომ შეთანხმება არ არსებობს. პრეზიდენტი ტრამპი იმედოვნებდა, რომ პუტინს უკრაინასთან ცეცხლის შეწყვეტაზე დაითანხმებდა, ან სულ მცირე, რუსეთი ამ საკითხზე მოლაპარაკებების დაწყების ვალდებულებას აიღებდა. თუმცა, ტრამპმა თქვა: „ჩვენ ჯერ იქამდე არ მივსულვართ“ და აღნიშნა, რომ მომდევნო ნაბიჯებს უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან და ნატოს ლიდერებთან განიხილავს.
„პროდუქტიული შეხვედრა“
ტრამპმა განაცხადა, რომ პუტინთან კონფლიქტის დასრულების მიზნით მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწიეს, თუმცა არ დაუკონკრეტებია, რას ნიშნავდა ეს და აღიარა, რომ რუს ლიდერთან არსებული დიდი უთანხმოება ვერ გადალახეს.
„ვფიქრობ, ძალიან პროდუქტიული შეხვედრა გვქონდა“, - თქვა ტრამპმა. - „ჩვენ ჯერ ბოლომდე არ მივსულვართ, მაგრამ პროგრესი გვაქვს. ანუ, სანამ შეთანხმებას ხელი არ მოეწერება, შეთანხმება არ არსებობს“.
მოგვიანებით, Fox News-ის წამყვან შონ ჰანიტისთან ინტერვიუში ტრამპს პუტინთან შეხვედრის შესახებ დეტალები არ გაუმხელია.
დიპლომატიური პროცესის შენელება პუტინის სასარგებლოდ მუშაობს. ომის დასრულებისკენ მიმართულ ხანგრძლივ დიპლომატიურ მცდელობებს შორის დრო მოსკოვის მხარესაა, რაც 3,5-წლიან კონფლიქტში რიცხობრივად უპირატეს რუსულ ჯარებს უკრაინის აღმოსავლეთში თავდაცვის ხაზების ნელ-ნელა გარღვევის საშუალებას აძლევს.
პუტინმა აშშ-ის ტერიტორიაზე „თავისუფალი სამყაროს ლიდერისგან“ თბილი მიღების შემდეგ, რამდენიმე საათში დატოვა ქვეყანა ისე, რომ არანაირი ინფორმაცია არ გაუვრცელებია განხილულ საკითხებზე, ცეცხლის შეწყვეტასთან დაახლოების პერსპექტივაზე ან მომდევნო ნაბიჯებზე.
პუტინმა შეაქო ტრამპი შეხვედრის „მეგობრული“ ატმოსფეროსთვის და მადლობა გადაუხადა იმისთვის, რომ მას „ესმის რუსეთის ეროვნული ინტერესები“. ამასობაში ტრამპს საჯაროდ არაფერი უთქვამს მოსკოვის თავდასხმების შედეგად მშვიდობიანი მოსახლეობის დაღუპვის შესახებ. პუტინის თქმით, მოსკოვმა და ვაშინგტონმა „ახალი ფურცლიდან უნდა დაიწყონ“ ურთიერთობები, რომელიც ცივი ომის შემდეგ ყველაზე დაბალ ნიშნულზეა.
წითელი ხალიჩა
პუტინის 10-წლიანი პაუზის შემდეგ აშშ-ში პირველი ვიზიტი რუსმა ოფიციალურმა პირებმა აღნიშნეს, როგორც იმის ნიშანი, რომ მოსკოვი გლობალურ ასპარეზზე იზოლირებული აღარ არის. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა მარია ზახაროვამ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ დასავლური მედია „გაგიჟების ზღვარზე“ იქნებოდა.
„სამი წლის განმავლობაში ისინი რუსეთის იზოლაციაზე საუბრობდნენ, დღეს კი ხედავენ, როგორ დაუფინეს წითელი ხალიჩა რუსეთის პრეზიდენტს აშშ-ში“, - დაწერა ზახაროვამ.
დეტალები არ იყო, კითხვებიც არ დასმულა. ორივე ლიდერმა შეხვედრას „პროდუქტიული“ უწოდა, თუმცა საყურადღებოა, რომ კონკრეტული წარმატების შესახებ არაფერი თქმულა.
პრესკონფერენცია 15 წუთზე ნაკლებ ხანს გაგრძელდა და ძირითადად სტანდარტული დიპლომატიური ფრაზებით შემოიფარგლა; კონკრეტულ შედეგებზე მინიშნება არ ყოფილა და უკრაინის ომთან დაკავშირებით წინა განცხადებების მიღმა არაფერი თქმულა.
ტრამპს მეორე საპრეზიდენტო ვადის დროს ჩვევად ექცა მსოფლიო ლიდერებთან შეხვედრისას ჟურნალისტების კითხვების უგულებელყოფა, თუმცა, ამჯერად, მან მოულოდნელად შეწყვიტა კითხვებზე პასუხის გაცემის გეგმა, რაც მისი უკმაყოფილების ყველაზე აშკარა გამოხატულება იყო.
სამიტის წინ ტრამპმა განაცხადა, რომ მოლაპარაკებების წარუმატებლობის შანსს 25%-ად აფასებდა და რომ შეხვედრა „საცდელი“ ხასიათის იყო. მან ასევე წამოაყენა იდეა, რომ თუ ყველაფერი კარგად წარიმართებოდა, ზელენსკის ალასკაზე მიიწვევდა სამმხრივი შეხვედრის გასამართად. თუმცა, ამჟამად უცნობია, როგორ განვითარდება პროცესი.