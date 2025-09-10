აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ისრაელის მიერ კატარზე თავდასხმის ბრძანება ვაშინგტონიდან კი არა, პრემიერ-მინისტრ ბინიამინ ნეთანიაჰუსგან მოდიოდა.
ტრამპმა Truth Social-ზე დაწერა: "ეს იყო პრემიერ-მინისტრ ნეთანიაჰუს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. ეს ჩემი გადაწყვეტილება არ იყო".
აშშ-ის ლიდერმა აღნიშნა: "მე მაშინვე მივეცი სპეციალურ წარმომადგენელ სტივ ვიტკოფს მითითება, რომ კატარის მხარისთვის ეცნობებინა მოახლოებული თავდასხმის შესახებ, რაც მან გააკეთა. თუმცა, სამწუხაროდ, თავდასხმის შესაჩერებლად უკვე ძალიან გვიანი იყო".
კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უარყო თეთრი სახლის განცხადებები წინასწარი ინფორმირების შესახებ და განაცხადა, რომ აშშ-ის გზავნილი აფეთქებების დაწყების შემდეგ მიიღეს.
დოჰამ დაგმო თავდასხმა, როგორც "საერთაშორისო სამართლის აშკარა დარღვევა" და საკუთარი სუვერენიტეტისა და უსაფრთხოების მიმართ საფრთხე.
ტრამპმა აღნიშნა, რომ თავდასხმის შემდეგ ნეთანიაჰუს ესაუბრა და ისრაელის ლიდერმა უთხრა, რომ "მშვიდობის დამყარება სურს".
ტრამპმა ასევე განაცხადა, რომ ისაუბრა კატარის ემირ შეიხ თემიმ ბინ ჰამედ ალ-სანისთან და მიიღო გარანტია, რომ ასეთი რამ აღარ განმეორდება.
ტრამპმა გაიმეორა თეთრი სახლის პრესსპიკერის, კაროლინ ლივიტის წინა განცხადებები და დაწერა: "კატარის მსგავსი სუვერენული და აშშ-ის ახლო მოკავშირე ქვეყნის, რომელიც ჩვენთან ერთად მამაცურად რისკავს მშვიდობის მისაღწევად, ცალმხრივად დაბომბვა არ ემსახურება არც ისრაელის და არც ამერიკის მიზნებს".
ტრამპმა განაცხადა, რომ სახელმწიფო მდივან მარკო რუბიოს მისცა მითითება, დასრულდეს თავდაცვის თანამშრომლობის შეთანხმების მომზადება კატართან და აღნიშნა, რომ ამ მოვლენის შემდეგ ვაშინგტონის განზრახვაა კატართან ურთიერთობების გაძლიერება.