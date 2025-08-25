ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲐ
1 მინიმალური კითხვა
ვაშინგტონში ეროვნულმა გვარდიამ იარაღის ტარება დაიწყო
გაერთიანებული ოპერატიული ჯგუფის (Joint Task Force-DC) წარმომადგენლის განცხადებით, გვარდიის წევრები ვაშინგტონსა და ექვს შტატში დისლოცირებისას ატარებენ სტანდარტულ იარაღს, როგორიცაა M4 კარაბინები და M17 პისტოლეტები.
ვაშინგტონში ეროვნულმა გვარდიამ იარაღის ტარება დაიწყო
/ AP
25 აგვისტო 2025

აშშ-ის ეროვნული გვარდიის წევრებმა, რომლებიც ვაშინგტონში მსახურობენ, იარაღის ტარება დაიწყეს. ოპერატიულმა ჯგუფმა კვირას გაავრცელა გაფრთხილება, რომ „შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს დაკავებებს, რასაც შეიძლება მოჰყვეს დაპატიმრებები“.

ვაშინგტონ პოსტის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია მიუთითებს არმიის როლის გაღრმავებაზე პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ აშშ-ის დედაქალაქში საპოლიციო უფლებამოსილების ფედერალურ დონეზე გადაბარების პროცესში.

გაერთიანებული ოპერატიული ჯგუფის (Joint Task Force-DC) წარმომადგენლის განცხადებით, გვარდიის წევრები აღჭურვილნი იქნებიან სტანდარტული იარაღით, რაც მოიცავს M4 კარაბინის ტიპის შაშხანებსა და M17 პისტოლეტებს. ეს წარმოადგენს ვაშინგტონსა და ექვს შტატში პერსონალის დისლოცირების ნაწილს.

გვარდიის წევრები კვირას „იუნიონ სთეიშენთან“ შემჩნეულ იქნენ, რომლებსაც ცეცხლსასროლი იარაღი ღიად ეკეთათ. განცხადების თანახმად, პერსონალი მოქმედებს წესების შესაბამისად, რომლებიც „ძალის გამოყენების უფლებას მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში, სიკვდილის ან სხეულის სერიოზული დაზიანების საფრთხის საპასუხოდ იძლევა“.

რეკომენდებული

ოპერატიული ჯგუფის განცხადებაში ნათქვამია: „ეროვნული გვარდიის მისიაა, განაგრძოს ვაშინგტონში ადგილობრივი და ფედერალური სამართალდამცავი ორგანოების დახმარების მისიის გაძლიერება. ეროვნული გვარდია საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ერთგულია“.

ეს ცვლილება მას შემდეგ მოხდა, რაც აშშ-ის თავდაცვის მდივანმა, პიტ ჰეგსეტმა, ვაშინგტონში ტრამპის დანაშაულთან ბრძოლის ინიციატივის ფარგლებში განლაგებულ ეროვნული გვარდიის შენაერთებს იარაღის ტარების უფლება მისცა.

კოლუმბიის ოლქის გვარდიის მხარდასაჭერად მობილიზებულ იქნა 1900-ზე მეტი ეროვნული გვარდიელი დასავლეთ ვირჯინიიდან, სამხრეთ კაროლინიდან, მისისიპიდან, ოჰაიოდან, ლუიზიანიდან და ტენესიდან, ხოლო რესპუბლიკური პარტიის მიერ მართული შტატებიდან შენაერთებმა დედაქალაქში ჩასვლა გასულ კვირას დაიწყეს.

აღმოაჩინეთ
კარნი ტრამპთან კრიტიკული მოლაპარაკებებისთვის ვაშინგტონში ჩადის
ევროკავშირში სირიელთა თავშესაფრის მოთხოვნებმა ათწლეულის ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია
უკრაინის დრონების თავდასხმამ რუსეთში საჰაერო მიმოსვლა შეაფერხა
ტრამპის ახალი ელჩი: თურქეთ-აშშ-ის ალიანსი დამსახურებულ დონეზე უნდა ამაღლდეს
საფრანგეთი სირიის პრეზიდენტ ალ-შარას უმასპინძლებს
რუმინელი მარჩელ ჩოლაკუ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან გადადგა
ტრამპმა განაცხადა, რომ თუ შეთანხმება ვერ შედგება, TikTok-ისთვის დაწესებულ ვადას გაახანგრძლივებს
ინდოეთმა ქაშმირის კაშხლებზე „წყალსაცავების გამორეცხვა“ დაიწყო
პაკისტანმა ინდოეთთან დაძაბულობის ფონზე მე-2 სარაკეტო გამოცდით სამხედრო ძალის დემონსტრირება მოახდინა
პერუში ოქროს მაღაროდან გატაცებული 13 მუშა გარდაცვლილი იპოვეს
ტრამპმა გრენლანდიის ხელში ჩასაგდებად სამხედრო ინტერვენცია არ გამორიცხა
ისრაელის კაბინეტმა ღაზაში თავდასხმების გაფართოება დაამტკიცა
Microsoft-მა 22-წლიანი ისტორიის მქონე Skype-ის დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო
ირანის უმაღლესი დიპლომატი ინდოეთთან დაძაბულობის განმუხტვის მიზნით პაკისტანს ეწვია
ჩინეთი ღიაა აშშ-სთან სავაჭრო მოლაპარაკებებისთვის, თუმცა ტარიფების გაუქმებას დაჟინებით მოითხოვს
ეწვიეთ TRT Global-ს. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება!
Contact us