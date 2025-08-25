აშშ-ის ეროვნული გვარდიის წევრებმა, რომლებიც ვაშინგტონში მსახურობენ, იარაღის ტარება დაიწყეს. ოპერატიულმა ჯგუფმა კვირას გაავრცელა გაფრთხილება, რომ „შესაძლოა ადგილი ჰქონდეს დაკავებებს, რასაც შეიძლება მოჰყვეს დაპატიმრებები“.
ვაშინგტონ პოსტის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია მიუთითებს არმიის როლის გაღრმავებაზე პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ აშშ-ის დედაქალაქში საპოლიციო უფლებამოსილების ფედერალურ დონეზე გადაბარების პროცესში.
გაერთიანებული ოპერატიული ჯგუფის (Joint Task Force-DC) წარმომადგენლის განცხადებით, გვარდიის წევრები აღჭურვილნი იქნებიან სტანდარტული იარაღით, რაც მოიცავს M4 კარაბინის ტიპის შაშხანებსა და M17 პისტოლეტებს. ეს წარმოადგენს ვაშინგტონსა და ექვს შტატში პერსონალის დისლოცირების ნაწილს.
გვარდიის წევრები კვირას „იუნიონ სთეიშენთან“ შემჩნეულ იქნენ, რომლებსაც ცეცხლსასროლი იარაღი ღიად ეკეთათ. განცხადების თანახმად, პერსონალი მოქმედებს წესების შესაბამისად, რომლებიც „ძალის გამოყენების უფლებას მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში, სიკვდილის ან სხეულის სერიოზული დაზიანების საფრთხის საპასუხოდ იძლევა“.
ოპერატიული ჯგუფის განცხადებაში ნათქვამია: „ეროვნული გვარდიის მისიაა, განაგრძოს ვაშინგტონში ადგილობრივი და ფედერალური სამართალდამცავი ორგანოების დახმარების მისიის გაძლიერება. ეროვნული გვარდია საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ერთგულია“.
ეს ცვლილება მას შემდეგ მოხდა, რაც აშშ-ის თავდაცვის მდივანმა, პიტ ჰეგსეტმა, ვაშინგტონში ტრამპის დანაშაულთან ბრძოლის ინიციატივის ფარგლებში განლაგებულ ეროვნული გვარდიის შენაერთებს იარაღის ტარების უფლება მისცა.
კოლუმბიის ოლქის გვარდიის მხარდასაჭერად მობილიზებულ იქნა 1900-ზე მეტი ეროვნული გვარდიელი დასავლეთ ვირჯინიიდან, სამხრეთ კაროლინიდან, მისისიპიდან, ოჰაიოდან, ლუიზიანიდან და ტენესიდან, ხოლო რესპუბლიკური პარტიის მიერ მართული შტატებიდან შენაერთებმა დედაქალაქში ჩასვლა გასულ კვირას დაიწყეს.