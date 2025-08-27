აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ რუსეთის მიერ უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის ლეგიტიმურობის შესახებ გამოთქმული ბოლო ეჭვები უმნიშვნელოა და ის "პოზირებად" შეაფასა.
ტრამპმა თეთრ სახლში კაბინეტის სამ საათიანი სხდომის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა: "არ აქვს მნიშვნელობა რას ამბობენ. ყველა პოზირებს. ეს ყველაფერი სისულელეა."
ამ სიტყვებით ტრამპმა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის, სერგეი ლავროვის განცხადებებს უპასუხა, რომელმაც კვირას ზელენსკის კონსტიტუციურ ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით ეჭვი გამოთქვა.
ლავროვმა NBC News-თან ინტერვიუში განაცხადა: "ვლადიმერ პუტინი მზად არის ზელენსკის შეხვდეს, როდესაც სამიტისთვის დღის წესრიგი მზად იქნება".
"ლეგიტიმურობა კი სხვა საკითხია."
ლავროვმა განაცხადა: „ჩვენ მას (ზელენსკის) რეჟიმის ფაქტობრივ ხელმძღვანელად ვაღიარებთ და მზად ვართ მასთან ამ რანგში შესახვედრად. თუმცა, როდესაც საქმე იურიდიულ დოკუმენტებზე ხელმოწერას ეხება... ყველასთვის ცხადი უნდა იყოს, რომ ხელმომწერი პირი ლეგიტიმურია და რომ უკრაინის კონსტიტუციის თანახმად, ბატონი ზელენსკი ამჟამად ასეთი აღარ არის“.
ლავროვმა ასევე თქვა, რომ პუტინმა ტრამპთან ბოლო სატელეფონო საუბრის დროს გამოთქვა მოსკოვის მზადყოფნა კიევთან პირდაპირი სამშვიდობო მოლაპარაკებების გასაგრძელებლად, მაგრამ გააფრთხილა, რომ პუტინისა და ზელენსკის უმაღლესი დონის სამიტი "ძალიან კარგად უნდა იყოს მომზადებული".
15 აგვისტოს ალასკაში პუტინთან შეხვედრისას ტრამპმა შესთავაზა, რომ რუსეთისა და უკრაინის ლიდერები ომის დასრულების მიზნით მშვიდობიანი მოლაპარაკებებისთვის პირდაპირ შეხვედროდნენ ერთმანეთს.
სამშაბათის კაბინეტის სხდომაზე ტრამპის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სტივ ვიტკოფმა განაცხადა, რომ კონფლიქტთან დაკავშირებული მოლაპარაკებები ამ კვირაში გაიმართება და იმედი გამოთქვა, რომ ომი წლის ბოლომდე დასრულდება.
სამშაბათს, უფრო ადრე, ზელენსკიმ თქვა, რომ კიევი კონტაქტშია ქვეყნებთან, რომლებსაც შეუძლიათ რუსეთთან ასეთი სამიტის მასპინძლობა.