პოლონეთმა დასავლეთ უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმების გამო საბრძოლო თვითმფრინავები აამოქმედა
პოლონეთის შეიარაღებულმა ძალებმა განაცხადეს, რომ რუსეთის დასავლეთ უკრაინაზე თავდასხმის გამო, პოლონური და ნატოს გამანადგურებლები განგაშის უმაღლეს დონეზე არიან აყვანილი, ხოლო საჰაერო თავდაცვის სისტემები სრულად არის გააქტიურებული.
7 სექტემბერი 2025

პოლონეთის შეიარაღებული ძალების ოპერატიულმა სარდლობამ განაცხადა, რომ პოლონური და მოკავშირე თვითმფრინავები კვირა დილით ადრე გააქტიურდნენ, რათა უზრუნველყონ პოლონეთის საჰაერო სივრცის უსაფრთხოება მას შემდეგ, რაც რუსეთმა საჰაერო თავდასხმები დაიწყო დასავლეთ უკრაინაზე, პოლონეთის საზღვართან ახლოს.

ოპერატიულმა სარდლობამ X პლატფორმაზე გაკეთებულ განცხადებაში აღნიშნა: „პოლონური და მოკავშირე თვითმფრინავები მოქმედებენ ჩვენს საჰაერო სივრცეში, ხოლო სახმელეთო საჰაერო თავდაცვისა და რადარის სადაზვერვო სისტემები უმაღლეს მზადყოფნაშია მოყვანილი“.

უკრაინის საჰაერო ძალების მიერ რუსეთის სარაკეტო და უპილოტო თვითმფრინავების თავდასხმების შესახებ გაკეთებული გაფრთხილებების შემდეგ, ღამის 03:30 საათიდან თითქმის მთელ უკრაინაში ამოქმედდა საჰაერო თავდასხმის განგაშები.

