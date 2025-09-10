პოლონეთმა განაცხადა, რომ რუსეთის მიერ უკრაინაში სამიზნეებზე განხორციელებული თავდასხმების დროს, მისი საჰაერო სივრცე არაერთხელ დაირღვა უპილოტო საფრენი აპარატებით, რის გამოც დაიწყო სამხედრო ოპერაციები საფრთხეების იდენტიფიცირებისა და განეიტრალების მიზნით.
პოლონეთის შეიარაღებული ძალების ოპერატიულმა სარდლობამ ოთხშაბათს X-ის ანგარიშზე განაცხადა: "დღეს, რუსეთის ფედერაციის მიერ უკრაინის ტერიტორიაზე სამიზნეებზე განხორციელებული თავდასხმების დროს, ჩვენი საჰაერო სივრცე არაერთხელ დაირღვა უპილოტო საფრენი აპარატების ტიპის ობიექტების მიერ".
განცხადებაში აღნიშნულია, რომ პოლონეთის ძალებმა გამოიყენეს იარაღი საჰაერო სივრცეში შეჭრილი ამ ობიექტების წინააღმდეგ და მიმდინარეობს ჩამოვარდნილი აპარატების პოვნის ოპერაცია.
ხელისუფლებამ მოქალაქეებს, რომლებიც იმყოფებიან პოდლასკის, მაზოვიეცკისა და ლუბელსკიეს რეგიონებში, სადაც მიმდინარეობს სამხედრო ოპერაციები, მოუწოდა, არ დატოვონ სახლები. მოწოდებაში ნათქვამია: "ჩვენ ხაზს ვუსვამთ, რომ სამხედრო ოპერაციები გრძელდება და ვთხოვთ ჩვენს ხალხს, დარჩნენ სახლებში".
პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა დაადასტურა, რომ მიმდინარეობს ოპერაცია და არმია იყენებს იარაღს ამ ელემენტების წინააღმდეგ. ტუსკის თქმით, ის მუდმივ კონტაქტზეა პრეზიდენტ კაროლ ნავროცკისთან და თავდაცვის მინისტრ ვლადისლავ კოსინიაკ-კამიშთან.
პოლონეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ, ცეზარი ტომჩიკმა განაცხადა, რომ ნავროცკი და ტუსკი ინფორმირებულები არიან სიტუაციის შესახებ და სთხოვა მოსახლეობას, თვალი ადევნონ პოლონეთის არმიისა და პოლიციის განცხადებებს.
აეროპორტები დაიხურა
პოლონეთმა უსაფრთხოების ვითარების გამო დახურა დიდი აეროპორტები, მათ შორის ვარშავის საერთაშორისო აეროპორტი, მოდლინი, ლუბლინი და ჟეშუვ-იასიონკა.
საავიაციო შეტყობინებებმა დაადასტურა, რომ ეს აეროპორტები დაიხურა ოპერაციების მიმდინარეობისას.
CNN-ის კორესპონდენტის, კეიტლან კოლინზის მიერ სამშაბათს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, აშშ-ის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო ინფორმირებული იყო პოლონეთის თავზე რუსული უპილოტო საფრენი აპარატების შესახებ.
აშშ-ის სენატორმა დიკ დურბინმა მანამდე განაცხადა, რომ "რუსული უპილოტო საფრენი აპარატების მიერ ნატოს საჰაერო სივრცის არაერთხელ დარღვევა არის ნათელი მანიშნებელი იმისა, რომ (პრეზიდენტი) ვლადიმერ პუტინი ამოწმებს ჩვენს ერთგულებას პოლონეთისა და ბალტიის ქვეყნების დაცვის მიმართ".
ტუსკმა გასულ პარასკევს განაცხადა, რომ საჰაერო სივრცის დარღვევების წინააღმდეგ "მტკიცედ" იმოქმედებენ და პოლონეთი "ძალიან მტკიცედ უპასუხებს ასეთ პროვოკაციებს".