პალესტინის წინააღმდეგობის ორგანიზაციამ, ჰამასმა განაცხადა, რომ შუამავლების მეშვეობით აშშ-სგან მიიღო ახალი ცეცხლის შეწყვეტის წინადადება და მზადაა მოლაპარაკებების განახლებისთვის.
კვირას Telegram-ზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ჰამასმა აღნიშნა: "ჩვენ მივიღეთ რამდენიმე წინადადება ამერიკელებისგან შუამავლების მეშვეობით, ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების მისაღწევად".
ორგანიზაციამ განაცხადა, რომ მიესალმება ნებისმიერ ძალისხმევას, რომელიც მიმართულია მათი ხალხის წინააღმდეგ აგრესიის შეჩერებისკენ.
ჰამასმა განაცხადა: "ჩვენ მზად ვართ, დაუყოვნებლივ დავსხდეთ მოლაპარაკებების მაგიდასთან, რათა განვიხილოთ ყველა ტყვის გათავისუფლება, ომის დასრულების მკაფიო გამოცხადების და ღაზიდან ისრაელის ძალების სრული გაყვანის სანაცვლოდ".
ჰამასმა ასევე გამოთქვა თანხმობა პალესტინის ადმინისტრაციული საქმეების მართვისთვის დამოუკიდებელი კომიტეტის შექმნაზე და მოითხოვა, რომ ისრაელიც შეთანხმების ფარგლებში შეთანხმებულ საკითხებს დაემორჩილოს. ეს გაკეთდა იმისთვის, რომ "თავიდან აიცილონ წარსულში მიღწეული შეთანხმებების უარყოფის ან დარღვევის გამოცდილების გამეორება".
ნეთანიაჰუ "სერიოზულად განიხილავს" ტრამპის წინადადებას
18 აგვისტოს ჰამასმა განაცხადა, რომ დათანხმდა ეგვიპტისა და კატარის შუამავლების წინადადებას, რომელიც ეფუძნებოდა აშშ-ს სპეციალური წარმომადგენლის სტივ ვიტკოფის წინადადებას, მაგრამ აღნიშნა, რომ "(ისრაელის) ოკუპაციას ჯერჯერობით არ უპასუხია და ამის მაგიერ აგრძელებს ხოცვა-ჟლეტას და ეთნიკურ წმენდას".
ჰამასმა დასძინა, რომ ის მუდმივ კონტაქტზეა შუამავლებთან, რათა ცეცხლის შეწყვეტის წინადადებები ყოვლისმომცველ შეთანხმებად აქციოს, რომელიც მათი ხალხის მოთხოვნებს დააკმაყოფილებს.
აშშ-ს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კვირას განაცხადა, რომ ღაზაში ცეცხლის შეწყვეტისა და ტყვეების გაცვლის შეთანხმების მისაღწევად წინადადება წამოაყენა და ისრაელის სრული თანხმობა მიიღო. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს ოფისმა კი განაცხადა, რომ ისინი კვლავ "სერიოზულად განიხილავენ" ტრამპის წინადადებას.
დღემდე, ჰამასმა არაერთხელ გამოაცხადა თანხმობა ისრაელთან ყოვლისმომცველი შეთანხმების დადებაზე, ყველა ისრაელელი ტყვის პალესტინელ პატიმრებზე გაცვლაზე, ღაზაის წინააღმდეგ ომის დასრულებაზე და ისრაელის ძალების სრულ გაყვანაზე.
თუმცა, ნეთანიაჰუმ უარყო წარსული წინადადებები და მოითხოვა ნაწილობრივი შეთანხმებები, რომლებიც მას საშუალებას მისცემდა თითოეულ ეტაპზე ახალი პირობები დაეწესებინა და მოლაპარაკებები გადაედო.