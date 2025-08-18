აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სოციალურ პლატფორმაზე Truth Social გააზიარა შეტყობინება, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ უკრაინა მზად უნდა იყოს რუსეთისთვის თავისი ტერიტორიის ნაწილის დათმობისთვის.
კვირას ტრამპმა გააზიარა შეტყობინება: „უკრაინა უნდა დათანხმდეს რუსეთისთვის ზოგიერთი ტერიტორიის დაკარგვას, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ომის გახანგრძლივებასთან ერთად, ისინი უფრო მეტ ტერიტორიას დაკარგავენ!!“
აშშ-ის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ ადრე განაცხადა, რომ რუსეთმა და უკრაინამ სამშვიდობო შეთანხმების მისაღწევად „დათმობებზე უნდა წავიდნენ“.
რუბიომ Fox News-ს განუცხადა: „ორ მეომარ მხარეს შორის სამშვიდობო შეთანხმების დასადებად, ორივე მხარე უნდა დათანხმდეს რაღაცის დათმობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ ერთი მხარე მიიღებს ყველაფერს, რაც სურს, ეს იქნება არა სამშვიდობო შეთანხმება, არამედ კაპიტულაცია.“
რუბიომ აღნიშნა, რომ პარასკევს, ალასკის ქალაქ ანკორიჯში აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპსა და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს შორის გამართული სამიტის შემდეგ დარჩენილი ძირითადი საკითხებია „სად გაივლის ტერიტორიული საზღვრები, გრძელვადიანი უსაფრთხოების გარანტიების საკითხები და ვისთან შეძლებს უკრაინა სამხედრო ალიანსის შექმნას“.
„ტერიტორიული გადაწყვეტილებები საბოლოოდ უკრაინას ეკუთვნის,“ - განაცხადა რუბიომ და დაამატა: „ეს მათი ტერიტორიაა. მათი ქვეყანაა.“
ალასკაში, დახურულ კარს მიღმა გამართული სამსაათიანი შეხვედრის შემდეგ, პუტინმა განაცხადა, რომ მათ „გარკვეულ გაგებას“ მიაღწიეს.
სამიტის შემდეგ ტრამპმა Fox News-ს განუცხადა, რომ მნიშვნელოვან პუნქტებზე შეთანხმება მიღწეულია და მხოლოდ მცირე ნიუანსებია დარჩენილი.
შეხვედრა თეთრ სახლში
ორშაბათს, უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი თეთრ სახლში ტრამპს შეხვდება, რათა წინადადებები განიხილოს.
ორშაბათს, ვაშინგტონში ჩავლენ მაღალი რანგის ევროპელი ლიდერებისა და ნატოს ხელმძღვანელის ჯგუფი, რათა უკრაინის საკითხზე მოლაპარაკებებში მიიღონ მონაწილეობა. შეხვედრას დაესწრებიან საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი, იტალიის პრემიერ-მინისტრი ჯორჯია მელონი, გერმანიის კანცლერი ფრიდრიხ მერცი, ფინეთის პრეზიდენტი ალექსანდერ სტუბი, ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი და ნატოს გენერალური მდივანი მარკ რუტე.
კვირას, Truth Social-ზე გამოქვეყნებულ სხვა პოსტში, ტრამპმა გააკრიტიკა მედიის ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მან პუტინს აშშ-ში დიდი სამიტის გამართვის უფლება მისცა და ამით „დიდი მარცხი“ განიცადა.
მან განაცხადა, რომ პუტინს „ძალიან სურდა შეხვედრის გამართვა აშშ-ს გარეთ ნებისმიერ ადგილას და ყალბმა ამბებმა ეს იციან,“ და დაამატა: „ეს დიდი განხილვის საგანი იყო!“