პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა ხაზი გაუსვა, რომ თურქეთსა და იაპონიას შორის მეგობრობა ოფიციალურ დოკუმენტებზე უფრო ძლიერია და წარმოადგენს "გულის ხიდს", რომელიც ისტორიის გარდა, კაცობრიობის სინდისითაც იკვებება.
ერდოღანმა, იაპონიის ერთ-ერთ წამყვან გაზეთ Nikkei Shimbun-ში პარასკევს იაპონურად და ინგლისურად გამოქვეყნებულ სტატიაში, მიმოიხილა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების ისტორიული ფესვები. პრეზიდენტმა 1890 წელს კუშიმოტოს მახლობლად მომხდარი ფრეგატ “ერთუღრულის” ტრაგედია თანაგრძნობისა და ურთიერთდახმარების სიმბოლოდ წარმოადგინა.
"იმ ტრაგიკულმა დღემ ჩვენს მეხსიერებაში ღრმა კვალი დატოვა და ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობები ჰუმანურ საფუძველზე დაამყარა", - განაცხადა ერდოღანმა და გაიხსენა იაპონიის მიერ კატასტროფის შემდეგ გაწეული დახმარება.
ერდოღანმა აღნიშნა, რომ წლების განმავლობაში ეს მეგობრობა გავრცელდა ბევრ სფეროში, როგორიცაა ინფრასტრუქტურა, ტექნოლოგია, განათლება და კულტურა, და აღნიშნა, რომ ისეთი პროექტები, როგორიცაა მარმარაი, ოსმანგაზის ხიდი, ფათიჰ სულთან მეჰმედის ხიდი და ჰალიჩის ხიდი, თურქული მონდომებისა და იაპონური ინჟინერიის თანამშრომლობას წარმოადგენს.
"ეს ნამუშევრები მხოლოდ ფოლადისა და ბეტონისგან არ შედგება", - განაცხადა ერდოღანმა და დასძინა: "თითოეული მათგანი შორსმჭვრეტელობის, ალიანსისა და ჩვენს ერებს შორის არსებული გულის კავშირის სიმბოლოა".
ერდოღანის ხედვა ჰუმანიტარული დიპლომატიის შესახებ
ჰუმანიტარული დიპლომატია ერდოღანის ხედვის ცენტრშია. თურქეთისა და იაპონიის ხალხებს შორის ღრმა კულტურულ სიახლოვესა და ურთიერთპატივისცემაზე ყურადღების გამახვილებით, ერდოღანმა ეს საზოგადოებები განსაზღვრა, როგორც "საზოგადოებები, რომლებიც არ დუმან ტკივილის წინაშე, დახმარების ხელს უწვდიან გაჭირვებულებს და პრიორიტეტად ადამიანის ღირსებას მიიჩნევენ".
ერდოღანმა ხაზი გაუსვა, რომ ორივე ქვეყნის არასამთავრობო ორგანიზაციები და განვითარების სააგენტოები დიდი ხანია ერთად მუშაობენ და მაგალითად მოიყვანა TİKA-სა და JICA-ს მიერ განხორციელებული პროექტები.
მიმდინარე ჰუმანიტარულ კრიზისებზე საუბრისას, ერდოღანმა ყურადღება გაამახვილა პალესტინის ღაზის რეგიონში არსებულ ვითარებაზე და იქ არსებული მდგომარეობა "კაცობრიობის სინდისის ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე გამოცდად" შეაფასა.
პრეზიდენტმა ასევე აღნიშნა, რომ ისრაელის სამხედრო თავდასხმებმა საავადმყოფოები ფუნქციონირებას მოწყვიტა, ქალაქები გაანადგურა და მილიონობით ადამიანი ძირითადი საჭიროებების გარეშე დატოვა.
ცეცხლის შეწყვეტის მოწოდება ღაზაში
ერდოღანმა ხაზი გაუსვა, რომ თურქეთი გააგრძელებს ცეცხლის შეწყვეტისა და შეუზღუდავი ჰუმანიტარული დახმარების ადვოკატირებას და თქვა: "ჩვენი ხმა უფრო ხმამაღლა უნდა ისმოდეს და ჩვენი გავლენა უფრო ფართო უნდა იყოს".
იაპონიის ერთგულების შეფასებით მშვიდობისადმი, საერთაშორისო სამართლისადმი და ჰუმანიტარული მგრძნობელობისადმი, ერდოღანმა განაცხადა, რომ იაპონიის მიდგომის თურქეთის რეგიონულ გავლენასთან და დახმარების შესაძლებლობებთან გაერთიანებამ შეიძლება შექმნას "ღირსეული და ძლიერი პარტნიორობა".
ერდოღანმა მოუწოდა ცეცხლის შეწყვეტის უზრუნველყოფის, ჰუმანიტარული დახმარების ორგანიზების, ბავშვების განათლებისა და ჯანმრთელობის მხარდაჭერის და სამართლიანი ორსახელმწიფოებრივი გადაწყვეტისთვის ძალისხმევისკენ.
"თურქეთსა და იაპონიას შორის მეგობრობა მხოლოდ წარსულის ლამაზი მოგონება არ არის; ეს ასევე დიდი შესაძლებლობაა დღევანდელი კრიზისების დასაძლევად", - განაცხადა ერდოღანმა და მოუწოდა საერთაშორისო საზოგადოებას, გამოავლინოს სოლიდარობა ჩაგვრის წინააღმდეგ და ეს სოლიდარობა გარდაქმნას კონკრეტულ ქმედებებად, რომლებიც გააძლიერებენ მშვიდობას, სამართლიანობასა და კაცობრიობას.