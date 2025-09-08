ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲐ
ტრამპი: ევროპის ლიდერები ამ კვირაში აშშ-ში ჩამოვლენ რუსეთ-უკრაინის ომის განსახილველად
ტრამპმა განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან მალე შეხვედრას გამართავს.
/ Reuters
8 სექტემბერი 2025

აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ევროპის ზოგიერთი ლიდერი ორშაბათს ან სამშაბათს აშშ-ში ჩამოვა, რათა გამართოს მოლაპარაკებები რუსეთ-უკრაინის ომის გადასაწყვეტად.

ნიუ-იორკში გამართული აშშ-ის ღია ტურნირის ტენისის ტურნირიდან დაბრუნების შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბრისას ტრამპმა განაცხადა, რომ ის მალე შეხვდება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს.

„ევროპის ზოგიერთი ლიდერი ინდივიდუალურად ჩამოდის ჩვენს ქვეყანაში ორშაბათს ან სამშაბათს“, - თქვა ტრამპმა.

გაურკვეველი იყო, რომელ ლიდერებზე საუბრობდა ტრამპი და თეთრმა სახლმა ამ საკითხთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციის მოთხოვნას დაუყოვნებლივ არ უპასუხა.

ტრამპმა ასევე დასძინა, რომ ის „არ არის კმაყოფილი“ რუსეთ-უკრაინის ომის ამჟამინდელი მდგომარეობით, როდესაც მას კვირა ღამით დაუსვეს კითხვები რუსეთის მასიური საჰაერო თავდასხმის შესახებ, რის შედეგადაც, უკრაინელი ოფიციალური პირების თქმით, კიევის მთავრობის მთავარი შენობა დაიწვა.

თუმცა, პრეზიდენტმა კვლავ დაარწმუნა, რომ ომი მალე მოგვარდება.

„რუსეთ-უკრაინის საკითხს მოვაგვარებთ“, - თქვა ტრამპმა.

