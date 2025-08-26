ᲗᲣᲠᲥᲔᲗᲘ
თურქეთის ეროვნული დაზვერვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი იბრაჰიმ ქალინი ჰაფთარს ბენღაზში შეხვდა
გაეროს მისია ლიბიაში ხელმძღვანელობდა არმიის გაერთიანების მცდელობებს "5+5" ერთობლივი სამხედრო კომისიის მეშვეობით, რომელშიც შედიოდა ხუთი ოფიცერი დასავლეთიდან და ხუთი ოფიცერი ჰაფთარის აღმოსავლეთში მყოფი ძალებიდან.
26 აგვისტო 2025

თურქეთის რესპუბლიკის ეროვნული დაზვერვის ორგანიზაციის (MİT) ხელმძღვანელი იბრაჰიმ ქალინი ლიბიის ბენღაზის პორტში ხალიფა ჰაფთარს შეხვდა, მას შემდეგ რაც თურქეთის სამხედრო-საზღვაო ძალების გემი ბენღაზის პორტში შევიდა.

თურქეთის თავდაცვის სამინისტრომ ორშაბათს განაცხადა, რომ თურქეთისა და ლიბიის სამხედრო დელეგაციებმა შეხვედრა გამართეს გემის TCG Kınalıada-ს ბენღაზის პორტში ვიზიტის ფარგლებში.

თურქეთის სოციალურ მედია პლატფორმა NSosyal-ზე გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, თურქეთის თავდაცვის სამინისტროს დელეგაციამ, გენერალ-მაიორ ილქაი ალთინდაღის ხელმძღვანელობით, ლიბიის ეროვნული არმიის ვიცე-პრეზიდენტი ხალიფა ჰაფთარი მოინახულა.

მოლაპარაკებები ფოკუსირებული იყო შესაძლო ერთობლივ ძალისხმევაზე "ერთიანი ლიბიის, ერთიანი არმიის" მიზნის მისაღწევად.

შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ თურქეთის ელჩი ლიბიაში გიუვენ ბეღეჩი და თურქეთის გენერალური კონსული ბენღაზში სერქან ქირამანლიოღლუ.

ჰაფთარი ასევე ეწვია გემს TCG Kınalıada-ს.

გაეროს მისია ლიბიაში წლების განმავლობაში ხელმძღვანელობდა არმიის გაერთიანების მცდელობებს "5+5" ერთობლივი სამხედრო კომისიის მეშვეობით, რომელშიც შედიოდა ხუთი ოფიცერი დასავლეთიდან და ხუთი ოფიცერი ჰაფთარის ძალებიდან აღმოსავლეთში.

გაერო ასევე შუამავლობს ცალკეულ მოლაპარაკებებს, რომლებიც მიზნად ისახავს 2022 წლის დასაწყისში არჩევნების ჩატარებას, რათა დასრულდეს პოლიტიკური ჩიხი ბენღაზიში დაფუძნებულ ოსამა ჰამადის ხელმძღვანელობით მოქმედ ადმინისტრაციას, რომელსაც წარმომადგენელთა პალატამ დანიშნა და აღმოსავლეთ და სამხრეთის დიდ ნაწილს აკონტროლებს, და ტრიპოლიში დბეიბას მთავრობას შორის, რომელიც დასავლეთს აკონტროლებს.

ლიბიელები იმედოვნებენ, რომ დიდი ხნის გადადებული არჩევნები დაასრულებს მრავალწლიან პოლიტიკურ დაპირისპირებასა და კონფლიქტს და დახურავს გარდამავალ პერიოდს, რომელიც დაიწყო 2011 წელს მუამარ კადაფის დამხობით.

