გაზეთ Financial Times-ის ცნობით, აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ევროკავშირს მოუწოდა, ჩინეთსა და ინდოეთს 100%-იანი ტარიფები დაუწესონ, რათა ზეწოლა მოახდინონ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინზე.
ეს მოწოდება გაკეთდა ვაშინგტონში, აშშ-ისა და ევროკავშირის მაღალჩინოსნების მაღალი დონის შეხვედრის დროს, სადაც განიხილებოდა მოსკოვის მიმართ ეკონომიკური ზეწოლის გაზრდის ვარიანტები.
ტრამპი მოლაპარაკებებს ტელეფონით შეუერთდა და მომლაპარაკებლებს პირდაპირი მოქმედებისკენ მოუწოდა.
როგორც ცნობილია, ტრამპმა თქვა: „აქ აშკარა მიდგომაა, რომ ყველამ დრამატული ტარიფები დავაწესოთ და ეს ტარიფები მანამ გავაგრძელოთ, სანამ ჩინელები ნავთობის ყიდვას არ შეწყვეტენ. ამ ნავთობს ნამდვილად არ აქვს ბევრი სხვა ადგილი, სადაც წავა.“
კიდევ ერთმა აშშ-ის ოფიციალურმა პირმა განაცხადა, რომ ადმინისტრაცია მზად არის „ზუსტად აისახოს“ ევროკავშირის მიერ დაწესებული ნებისმიერი ტარიფი, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ვაშინგტონმა შეიძლება ინდოეთიდან და ჩინეთიდან იმპორტზე გადასახადები იმავე მასშტაბით გაზარდოს.
ეს წინადადება ხაზს უსვამს თეთრ სახლში მზარდ იმედგაცრუებას, რადგან რუსეთი აძლიერებს საჰაერო დაბომბვის კამპანიას მთელ უკრაინაში.
მშვიდობიანი შეთანხმებისკენ მკაფიო გზის არარსებობის გამო, ტრამპმა მიმართა სავაჭრო ინსტრუმენტებს და ამტკიცებდა, რომ კოორდინირებულ ტარიფებს შეუძლიათ მოსკოვის ეკონომიკური სიცოცხლისუნარიანობა შეწყვიტონ ჩინეთისა და ინდოეთის, რუსეთის ორი უმსხვილესი ნავთობის მყიდველის, იძულებით შეამცირონ შესყიდვები.
ინდოეთმა მკვეთრად გაზარდა რუსული ნედლი ნავთობის იმპორტი 2022 წლის თებერვლის შემოჭრის შემდეგ, ხოლო ჩინეთი რჩება ყველაზე დიდ საერთო მყიდველად.
ისინი ერთად ქმნიან რუსეთის საზღვაო ნავთობის ექსპორტის უმეტეს ნაწილს, რაც უზრუნველყოფს შემოსავლის კრიტიკულ წყაროს, რომელიც ამსუბუქებს დასავლური სანქციების გავლენას.
ტრამპი ფსონს დებს, რომ ერთიანი ტრანსატლანტიკური ფრონტისთვის ზეწოლით, ევროპასა და აშშ-ს შეუძლიათ რუსეთის დაფინანსება შეაფერხონ გლობალური სავაჭრო ნაკადების ბერკეტად გამოყენებით.
როგორც აშშ-ის ოფიციალურმა პირმა განაცხადა, „გზავნილი ნათელია: დასავლეთმა უნდა გამოიყენოს ყველა ხელმისაწვდომი ინსტრუმენტი კრემლის შესაჩერებლად.“
ჯერჯერობით გაურკვეველია, როგორ უპასუხებს ბრიუსელი, რადგან ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს შორის ახალი სავაჭრო შეზღუდვების შესახებ უთანხმოებაა.
ზოგიერთი მთავრობა ეწინააღმდეგება უფრო ფართო ტარიფებს, რადგან მიუთითებს მიწოდების ჯაჭვებსა და შიდა ინფლაციაზე არსებულ რისკებზე.
მიუხედავად ამისა, ტრამპის მოწოდება წარმოადგენს ვაშინგტონის მხრიდან ყველაზე ძლიერ ზეწოლას, რომელიც მიზნად ისახავს მოსკოვის მიმართ ეკონომიკური ზეწოლის მასშტაბის გაფართოებას მესამე ქვეყნების უშუალო დამიზნებით, რომლებიც აგრძელებენ ენერგეტიკულ ვაჭრობას.