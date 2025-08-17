დანიის პრემიერ-მინისტრმა, მეტე ფრედერიკსენმა, შაბათს განაცხადა, რომ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ უკვე „პრობლემად“ იქცა და აღნიშნა, რომ მისი ქვეყანა, რომელიც ამჟამად ევროკავშირის თავმჯდომარეა, ღაზის ომთან დაკავშირებით ისრაელზე ზეწოლის გაძლიერებას შეეცდება.
გაზეთ Jyllands-Posten-თან ინტერვიუში ფრედერიკსენმა განაცხადა: „ნეთანიაჰუ ახლა თავისთავად პრობლემაა“ და დასძინა, რომ ისრაელის ლიდერმა „ძალიან შორს შეტოპა“.
ფრედერიკსენმა მკაცრად გააკრიტიკა ღაზაში არსებული „საშინელი და კატასტროფული“ ჰუმანიტარული მდგომარეობა და ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე ახალი უკანონო დასახლებების პროექტები.
„ჩვენ ერთ-ერთი იმ ქვეყნაგათაგანი ვართ, რომელსაც ისრაელზე ზეწოლის გაზრდა სურს, თუმცა ევროკავშირის წევრების მხარდაჭერა ჯერჯერობით ვერ მოვიპოვეთ“, - დასძინა მან.
სანქციებისთვის მზადება
ფრედერიკსენმა აღნიშნა, რომ სურთ განიხილონ ისეთი ვარიანტები, როგორიცაა „პოლიტიკური ზეწოლა, სანქციები, სანქციები ისრაელის მინისტრების ან თუნდაც მთლიანად ისრაელის მიმართ“, და ამ კონტექსტში ახსენა სავაჭრო ან კვლევითი სანქციები.
„ჩვენ არაფერზე ვამბობთ უარს. როგორც რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შემთხვევაში, ჩვენ ვცდილობთ, სანქციები ისე შევიმუშაოთ, რომ ისინი ყველაზე ეფექტურ სფეროებზე იყოს მიმართული“, - განაცხადა ფრედერიკსენმა. ამასთან, მან აღნიშნა, რომ დანია არ არის იმ ქვეყნებს შორის, რომლებმაც პალესტინის სახელმწიფო აღიარეს.
2023 წლის ოქტომბრიდან ისრაელის მიერ ალყაში მოქცეულ ღაზაში წარმოებული გენოციდური ომის შედეგად, ღაზის ჯანდაცვის ოფიციალური პირების, რომელთაც გაერო სანდოდ მიიჩნევს, მონაცემებით, 61 430-ზე მეტი პალესტინელი დაიღუპა, რომელთა უმეტესობა მშვიდობიანი მოქალაქე იყო.