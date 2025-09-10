რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო RIA-მ განაცხადა, რომ რუსმა დიპლომატმა ოთხშაბათს თქვა, რომ პოლონეთს არ წარმოუდგენია არანაირი მტკიცებულება, რომ ჩამოგდებული უპილოტო საფრენი აპარატები რუსული წარმოშობის იყო.
რუსეთის დროებითი რწმუნებული პოლონეთში, ანდრეი ორდაში, ციტირებულია სიტყვებით: „ჩვენ ამ ბრალდებებს უსაფუძვლოდ მივიჩნევთ. არანაირი მტკიცებულება არ არის წარმოდგენილი, რომ ეს უპილოტო საფრენი აპარატები რუსული წარმოშობის იყო.“
რუსული სახელმწიფო მედიის ცნობით, ორდაში პოლონეთის ხელისუფლებამ გამოიძახა.
RIA-სთან საუბარში ორდაშმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ იგი პოლონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს შეხვედრისთვის და რომ ვარშავას ჯერ კიდევ არ წარმოუდგენია მტკიცებულება, რომ ღამით ჩამოგდებული უპილოტო საფრენი აპარატები რუსეთიდან იყო.
პოლონეთის პრეზიდენტმა კაროლ ნავროცკიმ გადაწყვიტა, რომ ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო 48 საათში შეიკრიბება მას შემდეგ, რაც პოლონეთმა ჩამოაგდო რუსული უპილოტო საფრენი აპარატები, რომლებიც მისი საჰაერო სივრცეში შევიდნენ უკრაინის დასავლეთზე ფართომასშტაბიანი რუსული თავდასხმის დროს.
„ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 48 საათში გვექნება სრული ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა მოხდა პოლონეთში, გახდა ჩემი გადაწყვეტილების მიზეზი, რომ ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო 48 საათში შემეკრიბა,“ - თქვა ნავროცკიმ და დასძინა, რომ ეს სიტუაცია უპრეცედენტო მომენტია ნატოსა და პოლონეთის ისტორიაში.
პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი: 19 დარღვევა მოხდა, 3 უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოგდებულია
პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა თქვა, რომ ნატოსა და ევროკავშირის წევრმა ქვეყანამ ღამის განმავლობაში თავის საჰაერო სივრცეში 19 დარღვევა დააფიქსირა და სულ მცირე სამი „რუსული“ უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდო.
პარლამენტში გამოსვლისას ტუსკმა განაცხადა: „ცხრამეტი დარღვევა დაფიქსირდა და სიზუსტით მოხდა მათი მონიტორინგი... ამჟამად მივიღეთ დადასტურება სამი უპილოტო საფრენი აპარატის ჩამოგდების შესახებ... არ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ვინმე დაშავებულა ან დაღუპულა რუსეთის ქმედებების შედეგად.“
„უპრეცედენტო“ დარღვევა
ევროკავშირის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა თქვა, რომ რუსეთმა პოლონეთის საჰაერო სივრცეში „უგუნური და უპრეცედენტო“ დარღვევა განახორციელა.
ფონ დერ ლაიენმა ევროკავშირის დეპუტატებს მიმართა და განაცხადა: „დღეს ჩვენ ვიხილეთ უგუნური და უპრეცედენტო დარღვევა პოლონეთის და ევროპის საჰაერო სივრცეში 10-ზე მეტი რუსული „შაჰიდის“ უპილოტო საფრენი აპარატით,“ და აღნიშნა, რომ ევროპა სრულ სოლიდარობაშია პოლონეთთან.
ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა ასევე დაწერა X პლატფორმაზე: „გუშინ ღამით პოლონეთში ჩვენ ვიხილეთ ევროპის საჰაერო სივრცის ყველაზე სერიოზული დარღვევა, რომელიც რუსეთმა ომის დაწყების შემდეგ განახორციელა, და ინდიკატორები მიუთითებს, რომ ეს განზრახული იყო, არ იყო შემთხვევითი. რუსეთის ომი არ მთავრდება, არამედ ესკალაციას განიცდის. ჩვენ უნდა გავზარდოთ მოსკოვისთვის ფასი, გავაძლიეროთ უკრაინის მხარდაჭერა და ინვესტიცია ჩავდოთ ევროპის თავდაცვაში.“
კალასმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ბლოკი მხარს დაუჭერს ისეთ ინიციატივებს, როგორიცაა აღმოსავლეთ საზღვრის ფარის თავდაცვითი ხაზი.
ჰოლანდიური თვითმფრინავები დახმარებას უზრუნველყოფენ
მეორე მხრივ, ჰოლანდიის პრემიერ-მინისტრმა დიკ სხუფმა თქვა, რომ ჰოლანდიის საჰაერო ძალებმა ღამის განმავლობაში დახმარება გაუწიეს პოლონეთზე რუსული უპილოტო საფრენი აპარატების ჩამოგდების საკითხში.
სხუფმა X პლატფორმაზე დაწერა: „კარგია, რომ ჰოლანდიურ F-35 გამანადგურებელ თვითმფრინავებს შეუძლიათ დახმარება გაუწიონ. ჰოლანდია დგას ჩვენი ნატოს მოკავშირე პოლონეთის გვერდით.“
სხუფმა ასევე განაცხადა, რომ რუსული უპილოტო საფრენი აპარატების მიერ პოლონეთის საჰაერო სივრცის დარღვევა არის „კიდევ ერთი მტკიცებულება იმისა, რომ რუსეთის აგრესიული ომი საფრთხეს უქმნის ევროპის უსაფრთხოებას.“
„საერთო“ საჰაერო თავდაცვის სისტემის შექმნა
ყველაფერი ამის პარალელურად, უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ რუსეთი დაადანაშაულა იმაში, რომ ღამის თავდასხმისას უპილოტო საფრენი აპარატები პოლონეთის საჰაერო სივრცეში გაუშვა და მეზობელ პოლონეთს „განზრახ მიზანში ამოუღო“, და კიევმა ევროპელ მოკავშირეებთან ერთად მოუწოდა საერთო საჰაერო თავდაცვის სისტემის შექმნას.
ზელენსკიმ სოციალურ მედიაში განაცხადა: „უკრაინა დიდი ხანია სთავაზობს თავის პარტნიორებს საერთო საჰაერო თავდაცვის სისტემის შექმნას, რომელიც უზრუნველყოფს „შაჰიდების“, სხვა უპილოტო საფრენი აპარატების და რაკეტების ჩამოგდებას ჩვენი საბრძოლო ავიაციისა და საჰაერო თავდაცვის გაერთიანებული ძალით.“