დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა სამშაბათს, დაუნინგ სტრიტზე უმასპინძლა ნატოს გენერალურ მდივანს, მარკ რუტეს, ლონდონში უკრაინის თავდაცვის საკონტაქტო ჯგუფის (UDCG) შეხვედრის შემდეგ.
დაუნინგ სტრიტის განცხადების თანახმად, ლიდერებმა ასევე განიხილეს დოჰაში შექმნილი სიტუაცია. სტარმერმა დაგმო ისრაელის ბოლოდროინდელი თავდასხმა და ხაზი გაუსვა რეგიონში დაძაბულობის შემდგომი ესკალაციის თავიდან აცილების მნიშვნელობას.
უკრაინის საკითხზე კი, ორმა ლიდერმა განიხილა ფრონტის ხაზზე არსებული მდგომარეობა და ხაზგასმით აღნიშნა კიევისთვის საჭირო სამხედრო შესაძლებლობების მიწოდების აუცილებლობა.
რუტემ სტარმერს ინფორმაცია მიაწოდა UDCG-ის დღის განმავლობაში გამართული შეხვედრის მოლაპარაკებების შესახებ. მან აღნიშნა, რომ მოკავშირეებმა დაადასტურეს მხარდაჭერის გაზრდის მცდელობები, მათ შორის „მსურველთა კოალიციის“ ფარგლებში. ორივე ლიდერმა მიესალმა აშშ-ის წვლილის ინტეგრაციას კოალიციის გეგმაში.
გარდა ამისა, ისინი შეთანხმდნენ, რომ აუცილებელია მოსკოვის მიმართ ზეწოლის გაზრდა, სანქციების ჩათვლით, რათა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აიძულონ, ჩაერთოს აზრიან სამშვიდობო მოლაპარაკებებში.
ნატოს განცხადების თანახმად, რუტემ იმავე დღის დასაწყისში ცალკე შეხვედრები გამართა გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის მინისტრ ჯონ ჰილისთან, საგარეო საქმეთა მინისტრ ივეტ კუპერთან, უკრაინის თავდაცვის მინისტრ დენის შმიგალთან და გერმანიის თავდაცვის მინისტრ ბორის პისტორიუსთან.
რუტემ შეაქო გაერთიანებული სამეფოს ვალდებულება, გაზარდოს თავდაცვის ხარჯები და მისი წამყვანი როლი, საფრანგეთთან ერთად, უკრაინის უსაფრთხოების გარანტიების გაუმჯობესებაში.