„მჯერა, რომ იმ მნიშვნელოვან მგრძნობელობას, რომელიც ომში დაღუპული 648 უკრაინელი ბავშვის მიმართ გამოიჩინეთ, კიდევ უფრო ძლიერად გამოავლენთ ღაზასთვის, სადაც 2 წელიწადში 62 ათასი უდანაშაულო მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის 18 ათასი ბავშვი, სასტიკად იქნა მოკლული.“
„ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, თუ ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ნეთანიაჰუსაც გაუგზავნით წერილს, რომელიც ღაზაში ჰუმანიტარული კრიზისის შეჩერებისკენ თქვენს ძლიერ მოწოდებას შეიცავს. ამ დღეებში, როდესაც მსოფლიო საერთო პოზიციაზეა და პალესტინის აღიარება გლობალურ ნებად იქცა, მიმაჩნია, რომ თქვენი მხრიდან ღაზას სახელით გაკეთებული მოწოდება პალესტინელი ხალხის წინაშე ისტორიული პასუხისმგებლობის შესრულებაც იქნება.“
პრეზიდენტ რეჯეფ თაიფ ერდოღანის მეუღლემ, ემინე ერდოღანმა, აშშ-ის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მეუღლეს, მელანია ტრამპს, წერილი გაუგზავნა, რომელშიც მოუწოდა, უკრაინის ომის მიმართ გამოჩენილი მგრძნობელობა ღაზაში არსებული ჰუმანიტარული კრიზისის მიმართაც გამოავლინოს.
ემინე ერდოღანმა, რომელმაც წერილი მელანია ტრამპისადმი გულწრფელი სიყვარულისა და პატივისცემის გამოხატვით დაიწყო, აღნიშნა, რომ ვაშინგტონში, თეთრ სახლში მათი შეხვედრისას მელანია ტრამპის გულწრფელი საუბარი და ელეგანტური მასპინძლობა, მიუხედავად 6 წლის გასვლისა, მის მეხსიერებაში კვლავ ცოცხლად არის შემორჩენილი.
ემინე ერდოღანმა განაცხადა, რომ პირისპირ ვახშმისა და ბაღში სეირნობისას ტრამპის მიერ გაზიარებულმა მოსაზრებებმა მას აგრძნობინა, რომ მას აქვს სინდისი, რომელიც მგრძნობიარეა მიმდინარე საკითხების მიმართ. მან ასევე აღნიშნა, რომ ამ სინდისიერი მგრძნობელობის ანარეკლი მელანია ტრამპის მიერ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინისადმი ცოტა ხნის წინ გაგზავნილ წერილშიც დაინახა.
„თქვენი მგრძნობელობა უკრაინაში უსახლკარო ბავშვების მიმართ არის გულებში იმედის ჩამსახველი ინიციატივა“
ემინე ერდოღანმა აღნიშნა, რომ ტრამპის აღნიშნულ წერილში დაწერილი სიტყვები კაცობრიობის საერთო გრძნობებს გამოხატავდა და რომ იგი ამ ღირებულ პოზიციას მოწონებით შეხვდა. მან შემდეგი სიტყვები გამოიყენა:
„როგორც თქვენ თქვენს წერილში აღნიშნეთ, ბავშვების სიყვარულითა და უსაფრთხოებით სავსე გარემოში გაზრდის უფლება უნივერსალური და უდავო უფლებაა. და ეს უფლება არცერთი გეოგრაფიის, რასის, ეთნიკური იდენტობის, რელიგიური ჯგუფისა თუ იდეოლოგიის პრივილეგია არ არის. შესაბამისად, ამ უფლებას მოკლებული ჩაგრულების გვერდით დგომა, უპირველეს ყოვლისა, კაცობრიობის ოჯახის წინაშე დიდი პასუხისმგებლობის შესრულებაა. ამ კონტექსტში, განსაკუთრებით როგორც ლიდერის მეუღლის, თქვენი მგრძნობელობა უკრაინის ომის დამანგრეველი შედეგების ქვეშ განადგურებული სიცოცხლეების, დანგრეული ოჯახებისა და დაობლებული ბავშვების მიმართ, არის გულებში იმედის ჩამსახველი ინიციატივა. თქვენი მოთხოვნა, დაუბრუნდეს მხიარული სიცილი უკრაინელ ბავშვებს, რომლებიც იძულებულნი არიან ჩუმად იცინონ, ძალიან მნიშვნელოვანია. მჯერა, რომ იმ მნიშვნელოვან მგრძნობელობას, რომელიც ომში დაღუპული 648 უკრაინელი ბავშვის მიმართ გამოიჩინეთ, კიდევ უფრო ძლიერად გამოავლენთ ღაზასთვის, სადაც 2 წელიწადში 62 ათასი უდანაშაულო მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის 18 ათასი ბავშვი, სასტიკად იქნა მოკლული.“
„ოდესმე თუ იფიქრებდით, რომ ცნებას „უცნობი ჯარისკაცი“ ერთ დღეს ბავშვებისთვისაც გამოვიყენებდით?“
პრეზიდენტ ერდოღანის მეუღლემ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ღაზა ისტორიაში არნახული სისასტიკისა და ეპოქის ყველაზე მტკივნეული გენოციდის სცენაა.
ემინე ერდოღანმა თავის წერილში შემდეგი სიტყვები გამოიყენა:
„გაეროს ბავშვთა ფონდი ღაზას, სადაც 45 წუთში 1 ბავშვი იღუპება, დედამიწის ზედაპირს ბავშვებისთვის „ჯოჯოხეთს“, ხოლო მიწისქვეშეთს „ბავშვთა სასაფლაოს“ ამსგავსებს. ოდესმე თუ იფიქრებდით, რომ ცნებას „უცნობი ჯარისკაცი“, რომელსაც ომებში ვინაობის დაუდგენელი ჯარისკაცებისთვის ვიყენებთ, ერთ დღეს ბავშვებისთვისაც გამოვიყენებდით? დღეს ათასობით ღაზელი ბავშვის სუდარაზე დაწერილი ფრაზა „უცნობი ჩვილი“, რომლებსაც არავინ დარჩათ და სახელიც კი ვერ დაუდგინდათ, ჩვენს სინდისში მოუშუშებელ იარებს ტოვებს. ეს ბავშვები, რომლებიც ღრმა ფსიქოლოგიურ კოლაფსში არიან და სიცილი სრულიად დაავიწყდათ, მიშვერილ მიკროფონებთან სიკვდილს ითხოვენ და თავიანთ უმანკო გულებში აუტანელი ომის დაღლილობას ატარებენ. ღაზაში ისტორია წერს, რომ ობლად დარჩენილ პატარა ბავშვებს განცდილი ენით აუწერელი ტკივილისა და შიშისგან თმა გაუთეთრდათ“.
მოწოდება: „გაუგზავნეთ წერილი ნეთანიაჰუს ღაზასთვის“
ემინე ერდოღანმა აღნიშნა, რომ მხოლოდ უკრაინელ ბავშვებს არ ჩაუხშეს სიცილი, პალესტინელი ბავშვებიც იმსახურებენ იმავე სიხარულს, იმავე თავისუფლებას, იმავე ღირსეულ მომავალს და განაცხადა: „ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, თუ ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ნეთანიაჰუსაც გაუგზავნით წერილს, რომელიც ღაზაში ჰუმანიტარული კრიზისის შეჩერებისკენ თქვენს ძლიერ მოწოდებას შეიცავს. ამ დღეებში, როდესაც მსოფლიო საერთო გამოღვიძების პროცესშია და პალესტინის აღიარება გლობალურ ნებად იქცა, მიმაჩნია, რომ თქვენი მხრიდან ღაზას სახელით გაკეთებული მოწოდება პალესტინელი ხალხის წინაშე ისტორიული პასუხისმგებლობის შესრულებაც იქნება.“
„ამ დამახინჯებული სისტემის წინააღმდეგ ხმა და ძალა უნდა გავაერთიანოთ“
ემინე ერდოღანმა პალესტინაში მიმდინარე მოვლენები შეაფასა არა მხოლოდ როგორც გენოციდი, არამედ როგორც თვითნებური საერთაშორისო სისტემის თავსმოხვევა, სადაც ადამიანთა ერთი ჯგუფის ინტერესებისა და კომფორტისთვის ყველა დანარჩენი და ყველაფერი დანარჩენი შეიძლება გაუფასურდეს. მან მოუწოდა, გააერთიანონ ხმა და ძალა ამ დამახინჯებული სისტემის წინააღმდეგ, რომელიც მსოფლიოს ზოგიერთ რეგიონში მცხოვრები ბავშვების სიცოცხლეს სხვებზე ნაკლებად ღირებულად მიიჩნევს.
ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ისინი ვალდებულნი არიან დაიცვან დისკრედიტირებული საერთაშორისო სამართლის ნორმები და საერთო ჰუმანური ღირებულებები და გაერთიანდნენ საერთო პრინციპების გარშემო, მან დაწერა:
„მხოლოდ მაშინ შევძლებთ, რომ იმედი მივცეთ მომავალ თაობებს, რომლებიც ამ სისასტიკის ფონზე დღითიდღე უიმედობაში ვარდებიან. მხოლოდ მაშინ შევძლებთ ვისაუბროთ სიცილჩახშობილი ბავშვებისთვის სიხარულის დაბრუნებისა და მთელ მსოფლიოში მდგრადი და მუდმივი მშვიდობის დამყარების შესაძლებლობაზე. როგორც დედა, ქალი და ადამიანი, ღრმად ვიზიარებ თქვენს წერილში გამოხატულ გრძნობებს და გისურვებთ, რომ იგივე იმედი ღაზას მშვიდობასა და სიმშვიდეს მოწყურებული ბავშვებისთვისაც გააღვივოთ. 6 წლის ჰინდ რეჯეფისთვის, რომელიც 335 ტყვიით მოკლეს, და 3 წლის რიმისთვის, რომელსაც ბაბუა სიცილით სავსე თვალებში კოცნით დაემშვიდობა, ისევე როგორც ჩვენ მიერ დაკარგული 18,885 ღაზელი ჩვილისა და ბავშვისთვის, უკვე ძალიან გვიანია. მაგრამ ცოცხლად დარჩენილი 1 მილიონზე მეტი ღაზელი ბავშვისთვის ჯერ კიდევ გვაქვს შანსი. ამის დრო დიდი ხანია დადგა.“