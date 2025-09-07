კვირას უკრაინის დედაქალაქ კიევზე რუსეთის უპილოტო აპარატებისა და რაკეტების ფართომასშტაბიანი თავდასხმის შედეგად, სულ მცირე, ორი ადამიანი დაიღუპა, ხოლო მნიშვნელოვანი სამთავრობო შენობის სახურავიდან კვამლი ამოდიოდა.
Associated Press-ის კორესპონდენტებმა კიევში მინისტრთა კაბინეტის შენობიდან კვამლის ამოსვლა შენიშნეს.
უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა იულია სვირიდენკომ განაცხადა, რომ ომის დროს პირველად, „მტრის თავდასხმამ“ უკრაინის მთავრობის მთავარი შენობა დააზიანა და აღნიშნა: „მეხანძრეები მუშაობენ უკრაინის სამთავრობო შენობაში გაჩენილი ხანძრის ჩაქრობაზე“.
რუსეთი აქამდე თავს არიდებდა ქალაქის ცენტრში სამთავრობო შენობების სამიზნედ ქცევას. აღნიშნულ შენობაში განთავსებულია უკრაინის მინისტრთა კაბინეტი, სადაც მინისტრების ოფისებია.
პოლიციამ შემთხვევის ადგილზე მისასვლელი გზა გადაკეტა, ტერიტორიაზე კი სახანძრო და სასწრაფო დახმარების მანქანები მივიდნენ. უკრაინელმა ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ თავდასხმის შედეგად ორი ადამიანი დაიღუპა და 15 დაშავდა.
კიევის საქალაქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ტიმურ ტკაჩენკომ განაცხადა, რომ დაღუპულთა შორის ერთწლამდე ბავშვია, რომლის ცხედარიც სამაშველო ჯგუფებმა ნანგრევებიდან ამოიყვანეს.
მერმა ვიტალი კლიჩკომ განაცხადა, რომ რუსული უპილოტო აპარატების ნაწილები ასევე დაეცა კიევის სვიატოშინსკის რაიონში მდებარე ცხრასართულიან საცხოვრებელ კორპუსს და დარნიცკის რაიონში ოთხსართულიან საცხოვრებელ კორპუსს.
კვირას განხორციელებული თავდასხმა რუსეთის მიერ კიევზე ორი კვირის განმავლობაში განხორციელებული სიდიდით მეორე უპილოტო აპარატების და რაკეტის თავდასხმა იყო. სამშვიდობო მოლაპარაკებების იმედები კვლავაც მცირდება.
იმავდროულად, უკრაინამ იერიში მიიტანა რუსეთის ბრიანსკის რეგიონში მდებარე ნავთობსადენ „დრუჟბაზე“. უკრაინის უპილოტო საფრენი აპარატების ძალების მეთაურმა რობერტ ბროვდიმ კვირას განაცხადა, რომ ნავთობსადენს „ფართო სახანძრო ზიანი“ მიადგა.
ბროვდიმ Telegram-ის არხზე გამოქვეყნებულ პოსტში განაცხადა, რომ აღნიშნული სატრანზიტო ნავთობსადენს რუსული ნავთობი უნგრეთსა და სლოვაკეთში გადააქვს.