უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ რუსეთი, დაგვიანებით, მაგრამ საბოლოოდ დათანხმდა კიევის მისწრაფებას ევროკავშირის წევრობისკენ და მოუწოდა უნგრეთს, გადახედოს უკრაინის მოლაპარაკებებისადმი თავის პოზიციას.
უკრაინული მედიის ცნობით, ზელენსკიმ ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ ანტონიო კოშტასთან გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა: "საბოლოოდ, რუსეთიდან გვესმის სიგნალები, რომ ისინი ახლა თანხმდებიან უკრაინის ევროკავშირის წევრობაზე. სამწუხაროდ, ისინი ამ რეალობას ასე დაგვიანებით აღიარებენ".
ზელენსკიმ გაიხსენა, რომ მოსკოვი ამ იდეას 2013 წლიდან ეწინააღმდეგებოდა.
უკრაინის პრეზიდენტმა დასძინა: "მაგრამ ახლა რუსეთის სხვა დიდმა მეგობრებმაც ევროპაში ეს უნდა გაიგონ. თუ პუტინიც კი არ ეწინააღმდეგება, ზოგიერთი ქვეყნის, განსაკუთრებით უნგრეთის პოზიცია მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით, მართლაც უცნაურად გამოიყურება".
სამშაბათს, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა, სლოვაკეთის პრემიერ-მინისტრ რობერტ ფიცოსთან პეკინში გამართული შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ რუსეთი უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების წინააღმდეგი არ არის.
ნატო-ში გაწევრიანებისადმი პოზიცია
თუმცა, პუტინმა აღნიშნა, რომ მოსკოვი ინარჩუნებს კიევის ნატო-ში გაწევრიანებისადმი თავის მკაცრ პოზიციას.
პუტინმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ რუსეთი ამ ორ ინსტიტუტს შორის განსხვავებას ხედავს; ნატოს პირდაპირ საფრთხედ აღიქვამს უსაფრთხოებისთვის, ხოლო ევროკავშირს - ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ბლოკად.
პუტინმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ 2014 წელს უკრაინაში განხორციელებული პოლიტიკური გარდამავალი პროცესი დასავლეთის მხარდაჭერით განხორციელებული გადატრიალება იყო.
უკრაინამ ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ ოფიციალური განაცხადი ომის დაწყებიდან მალევე, 2022 წლის თებერვალში შეიტანა და იმავე წელს კანდიდატის სტატუსი მიიღო.
გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებები შეფერხებულია ევროკავშირის შიგნით არსებული უთანხმოებების გამო, მათ შორის უნგრეთის ვეტოს გამო კიევის კანდიდატურის პროცესის წინ წაწევაზე.
ზელენსკიმ განაცხადა, რომ კიევი ევროპელი პარტნიორებისგან სრულ მხარდაჭერას ელის.
ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა: "ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ჩვენი მოკავშირე და ევროკავშირის ყველა წევრი ერთხმად საუბრობდეს. ევროპისკენ მიმავალი გზა ჩვენი ხალხის არჩევანია და ამ არჩევანს პატივი უნდა სცენ".