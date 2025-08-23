Түркияның жоғары жылдамдықта нысанаға алатын ұшқышсыз әуе аппараты «Şimşek» сынақтан сәтті өтті.
Түркия Қорғаныс өнеркәсібі басқармасының басшысы Халюк Гөргүн Түркияның «Nsosyal» әлеуметтік желісінде жоғары жылдамдықтағы «Şimşek» ұшқышсыз әуе аппаратының алғаш рет зымыран күшімен ұшу жүйесі (RATO) арқылы ұшқанын және оқу-жаттығуға арналған ұшақ ретінде, әрі камикадзе миссиясын орындауға да қабілетті екенін атап өтті.
Гөргүн мәлімдемесінде: «Қорғаныс өнеркәсібіміздің қорына тағы бір маңызды қабілет қосылды. Бұл толықтай отандық технология. «Şimşek» Түркияның операциялық икемділігін арттырып, тежеу күшін күшейтеді», – деді.
Ол сондай-ақ: «Қорғаныс қажеттіліктері үшін жаңа шешімдер әзірлеу жолындағы табандылығымызбен алға қадам басудамыз», – деп қосты.
Сонымен қатар ол «Şimşek»-ті әзірлеген Түрік авиация және ғарыш өнеркәсібіне алғысын білдірді.