Венесуэла Ішкі істер министрі дүйсенбі күні Колумбиямен шекаралас Зулия және Тачира штаттарына 15 000 сарбаз жіберілетінін мәлімдеді.
Диосдадо Кабельо бұл шараның мақсаты «бейбітшілікті қамтамасыз ету» және аймақтағы қылмыстық топтарға қарсы күрес екенін айтты. Операцияда шекараны қорғау үшін авиация, дрондар және «өзенде барлау» әдістері қолданылады.
Бұл қадам соңғы уақытта шиеленістердің күшеюіне байланысты басылып отыр. АҚШ Венесуэла президенті Николас Мадуроны ұстауға көмектесетін ақпарат үшін сыйақыны 50 миллион долларға дейін арттырды және Кариб теңізіне өз күштерін орналастырды.
Кабельо Колумбия билігін шекара аймағында қылмыс жасауға тырысатын кез келген адамды жоюға шақырды.
«Қылмыскерлермен, қылмыстық топтармен байланысы бар кез келген адам өз жауапкершілігін мойындауы керек, ал біз өзіміздің міндетімізді орындаймыз», – деп ескертті ол.
«Біздің халқымыз бір нәрсеге сенімді бола алады: біз бұл аймақта бар күшімізді саламыз, ал 15 000 сарбаз полиция күштерінің толық қолдауына ие болады. Бұл – бірлескен күш. Қазірдің өзінде операциялар жүріп жатыр және кейбір (қылмыстық) лагерьлер жойылуда», – деді ол.
Сонымен қатар Венесуэла Қорғаныс министрі Владимир Падрино Лопес АҚШ-тың Венесуэла күштері Колумбияның партизандарымен бірге кокаин тасымалдауда деген айыптарын жоққа шығарды. Бұл АҚШ-тың Есірткіге қарсы күрес басқармасының (DEA) басшысы Терри Коулдың “Венесуэла Колумбия партизандарына Мексика картельдеріне АҚШ-қа бағытталған рекордтық мөлшерде кокаин жеткізуге көмектесіп жатыр” деген мәлімдемесіне жауап болды.
Венесуэла үкіметінің бұл әрекеттері АҚШ-пен Кариб теңізінде есірткі тасымалына қарсы бағытталған әскери маневрлерге байланысты шиеленістің күшеюі аясында жасалып отыр. АҚШ Мадуроны «Күн картелі» деп аталатын есірткі тасымалдау ұйымын басқарды деп айыптайды. Кабельо мен Мадуро бұл картельдің бар екенін жоққа шығарады.
АҚШ-ты қолдау белгісі ретінде Франция да Кариб теңізіндегі бақылауын күшейтіп, Гваделупадағы шетелдік аумағына қосымша кеме жіберуге шешім қабылдады.