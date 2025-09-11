ӘЛЕМ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
1 Мин оқу
Оңтүстік Кореяның әскери базасында болған жарылыста кемінде 10 жауынгер жараланды
Оңтүстік Кореяның Паджу әскери базасында артиллериялық жаттығу кезінде оқу-жаттығу снаряды жарылып, кемінде он сарбаз жарақат алды.
/ AP
21 сағат бұрын

Оңтүстік Корея Қорғаныс министрлігі сәрсенбі күні әскери бөлімшенің бірінде оқ-жаттығу кезінде болған жарылыстан кемінде 10 сарбаз жараланғанын хабарлады.

Министрліктің мәлімдеуінше, жарылыс солтүстіктегі шекара маңында орналасқан Паджу қаласындағы әскери бөлімшеде атыс рәсімдерін имитациялаған жаттығу барысында болған.

«Сәрсенбі күні шамамен сағат 15:24-те (0624 GMT) артиллериялық атыс пен түтінді имитациялау үшін жасалған оқу-жаттығу снаряды күтпеген жерден жарылды», – делінген министрлік хабарламасында.

Кемінде 10 сарбаз жарақат алды, олардың екеуінің қолы мен санын күйік шалған. Әскери медицина қызметкерлері оқиға орнында алғашқы көмек көрсетіп, өрт сөндіру және құтқару бөлімдері аймаққа алты жедел жәрдем көлігін жіберді. Жарылыстың себебі тексеріліп жатқаны айтылды. Министрлік басқа дерек таратқан жоқ.

Солтүстік Кореяға қарсы стратегиялық маңызы бар маңызды база

Паджу әскери базасы Сеулден шамамен 50 шақырым (30 миль) солтүстік-батыста, Солтүстік Корея шекарасына жақын орналасқан және онда Оңтүстік Кореяның көптеген әскери нысаны бар.

1950–1953 жылдардағы соғыс бейбіт келісіммен емес бітіммен аяқталғандықтан екі ел әлі күнге дейін ресми соғыс жағдайында саналады.

Ядролық қаруы бар Солтүстік Кореямен ұзаққа созылған шиеленістерге байланысты Оңтүстік Кореяда 30 жасқа дейінгі барлық ер азаматтарға әскери қызмет міндетті.

