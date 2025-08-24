ӘЛЕМ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
Солтүстік Корея екі «жаңа» әуе қорғаныс зымыранын сынақтан өткізді
“KCNA” жаңа зымырандар туралы нақты ақпарат бермеді, алайда олардың «бірегей технологияға» негізделгенін атап өтті.
/ AP
24 Тамыз 2025

Мемлекеттік ақпарат агенттігінің жексенбі күнгі хабары бойынша, Солтүстік Корея көшбасшысы Ким Чен Ын сенбі күні өткізілген екі “жаңа” әуе қорғаныс зымыранының сынағына жеке өзі қатысып бақылады. Бұл сынақ Пхеньянның Сеулді шекарада шиеленіс туғызды деп айыптағанынан кейін жасалды.

KCNA-ның мәліметінше, аталған сынақ «екі жаңа зымыран жүйесінің жоғары жауынгерлік қабілетін» дәлелдеді. Агенттік жаңа қару туралы нақты дерек келтірмей, олардың «қызметі мен әрекет ету режимі ерекше әрі бірегей технологияға негізделгенін» атап өтті.

«Ату барысында екі түрлі снарядтың техникалық сипаттамалары әртүрлі әуе нысандарын жоюға өте қолайлы екені дәлелденді», – делінген хабарламада.

«Өте қауіпті бастама»
Оңтүстік Корея әскері сенбі күні бірнеше солтүстіккореялық сарбаздың сейсенбіде қарулы екі елді бөліп тұрған қатаң күзеттегі шекараны қысқа уақытқа бұзып өткені үшін ескерту оғы атылғанын хабарлады.

Пхеньянның мемлекеттік ақпарат құралдары Солтүстік Корея армиясының генерал-лейтенанты Ко Чжон Чхольдің бұл оқиғаны «алдын ала жоспарланған және әдейі жасалған арандатушылық» деп сипаттағанын жеткізді.

«Бұл – оңтүстік шекара аймағында бір-біріне қарсы тұрған орасан зор күштердің жағдайды бақылаудан шығып кететін деңгейге жеткізетін өте қауіпті бастама», – деді ол.

Оңтүстік Кореяның жаңа президенті Ли Чжэ Мён ядролық қаруға ие Солтүстікпен қарым-қатынасты жақсартуға ұмтылып, «әскери сенім орнатуға» уәде берген болатын. Алайда Пхеньян Сеулмен байланысты дамытуға ниеті жоқ екенін ашық мәлімдеді.

