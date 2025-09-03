Макрон сейсенбі күні АҚШ-тағы “X” әлеуметтік желісінде: «АҚШ-тың палестиналық ресмилерге виза бермеу шешімі қабылдауға болмайды. Бұл шешімнің күшін жоюын және Қабылдаушы ел туралы келісім аясында Палестина өкілдігінің қамтамасыз етілуін талап етеміз», – деп жазды.
Ол 22 қыркүйекте Нью-Йоркте өтетін «Екі мемлекет шешімі» конференциясына бірге тең төрағалық ететін Сауд Арабиясының тақ мұрагері Мұхаммед бин Салманмен кездесу өткізгенін айтты.
«Мақсатымыз айқын: израилдіктердің де, палестиналықтардың да заңды үміттерін қанағаттандыра алатын жалғыз жол — екі мемлекет шешімі үшін барынша кең халықаралық қолдау жинау», – деді Макрон.
Франция Президенті тұрақты бітім, барлық тұтқындардың босатылуы, Газаға кең көлемде гуманитарлық көмек жеткізілуі және өңірге тұрақтандыру миссиясының орналастырылуы бейбітшіліктің негізгі шарты екенін атап өтті.
Сонымен қатар ол палестиналық тойтарыс қозғалысы «Хамасты» қарусыздандыру және Газадағы басқарудан шеттету қажет екенін, параллель түрде Палестина билігін нығайту және реформалау маңызды екенін айтты.
«Ешбір шабуыл, аннексия әрекеті немесе халықты күштеп көшіру, тақ мұрагерімен бірге құрған және көптеген серіктес қосылып үлгерген серпінді тоқтата алмайды», – деді Макрон.
Франция басшысының айтуынша, конференция өңірдегі бейбітшілік пен қауіпсіздік үшін «шешуші бетбұрыс» болуы тиіс.
Өткен аптада Вашингтон Палестина Президенті Махмуд Аббас та бар жоғарғы деңгейдегі палестиналық ресмилердің визаларын жойып, олардың БҰҰ кездесулері үшін Нью-Йоркке баруына кедергі жасаған болатын. Бұл оқиға көптеген Еуропа елінің Палестина мемлекетін мойындауға дайындалып отырған кезеңіне тұспа-тұс келді.
Израиль 2023 жылдың қазан айынан бері Газада 63 500-ден астам палестиналықты өлтірді. Геноцид сипатына ие бұл шабуылдар қазір аштық құрсауындағы қираған Газаны күйретті.
Өткен қарашада Халықаралық қылмыстық сот Израиль Премьер-министрі Беньямин Нетаньяху мен бұрынғы Қорғаныс министрі Йоав Галлантқа Газаға қатысты жасалған соғыс қылмыстары мен адамзатқа қарсы қылмыстар үшін ордер шығарған.
Сонымен қатар Израиль қазіргі таңда Газаға қарсы жүргізген соғысы үшін Халықаралық сотта геноцид ісімен бетпе-бет келіп отыр.
