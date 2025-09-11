ӘЛЕМ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
1 Мин оқу
PKK/YPG террористік ұйымы Сирияда бейбіт тұрғындарды нысанаға алуда
Әл-Каййариядағы шабуылда бір бейбіт тұрғын қаза тауып, сол отбасыдан екі адам жараланды. Жараланғандар жақын маңдағы ауруханаларға жеткізілді.
PKK/YPG террористік ұйымы Сирияда бейбіт тұрғындарды нысанаға алуда
/ Reuters
20 сағат бұрын

PKK/YPG лаңкестік ұйымы Сирия Демократиялық Күштері атауымен Сирияда әрекет етіп, сәрсенбі күні бейбіт тұрғындарды нысанаға алды.  Бір адам қаза тауып, екі адам жараланды.

Сирия Араб ақпарат агенттігінің (SANA) хабарлауынша, Сирия Демократиялық күштері Алеппоның шығысындағы Әл-Хафса елді мекені маңын минометпен атқылаған. Сондай-ақ Манбидж аймағындағы Әл-Каййария ауылындағы үйлерге шабуыл жасаған.

Ұсынылған

Бұл шиеленіс 10 наурыз күні Сирия Президенті Ахмед Шара мен PKK/YPG ұйымының жетекшілерінің бірі Ферхад Абди Шахин арасында қол қойылған келісімнен кейін болды. Келісімде Сирияның солтүстік-шығысындағы азаматтық және әскери мекемелерді мемлекеттік басқару жүйесіне қосу, елдің аумақтық тұтастығын растау және бөлшектеу жоспарларынан бас тарту мәселелері қарастырылған болатын. Алайда ұйым бұл келісімді бірнеше мәрте бұзды.

Сирия үкіметі 2024 жылғы 8 желтоқсанда Башар Асад режимінің 24 жылдық билігі құлағаннан бері елде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін ауқымды шаралар қолданып келеді.

