Иран Австралия елшісін елден шығарып жібергеннен кейін қарсы жауап қайтаратынын мәлімдеді. Австралия Тегеранды Сидней мен Мельбурнде антисемиттік өрт шабуылдарын ұйымдастырды деп айыптады.
«Бұл айыптаулар мүлдем қабылданбайды», – деді Иранның Сыртқы істер министрлігінің өкілі Исмаил Бекаи сейсенбі күнгі апта сайынғы баспасөз мәслихатында. Ол «дипломатиялық деңгейде кез келген орынсыз және негізсіз әрекетке жауап қайтарылады» деп қосты.
Австралия премьер-министрі Энтони Албанезе бұған дейін 2024 жылы болған қасақана өрт шабуылдарының артында Иран бар деп айыптаған болатын.
Екі шабуылда да ешкім зардап шеккен жоқ.
Австралия Иран елшісі Ахмад Садехиді «персона нон грата» деп жариялап, оны және тағы үш шенеунікті жеті күн ішінде елден кетуге бұйырды.
Сонымен қатар Австралия өз елшісін де Ираннан шақырып алып, 1968 жылы ашылған Ирандағы елшілігінің жұмысын тоқтатты.
Бкеаи бұл шаралар Австралиядағы Газадағы соғысқа қарсы наразылық секілді ішкі әрекеттердің әсерінен қабылданған сияқты екенін айтты.
«Бұл әрекет Австралия тарапынан сионистік режимге (Израильге) бағытталған санаулы сынды жуып-шаю үшін жасалған сияқты», – деп ол.
Бұған дейін Израиль мен Австралия арасындағы қарым-қатынас Австралияның премьер-министрі Энтони Албанезе басқаратын орталық-солшыл үкіметінің 11 тамызда Палестина мемлекетін мойындау туралы шешімінен кейін нашарлаған болатын.
Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяху Албанезені сынаған еді.
“Sky News Australia” арнасына берген сұхбатында Нетаньяху Палестина мемлекетін мойындау туралы шешімі Албанезеге «мәңгілікке дақ түсіреді» деп айтты.