Израиль Катарда жиналған ХАМАС жетекшілеріне шабуыл жасады
Катар өз аумағына жасалған Израиль шабуылын «қорқақтық» деп атап, дереу айыптады.
/ Reuters
10 Қыркүйек 2025


“Reuters” агенттігі Израильдің ХАМАС-тың жоғары басшылығын нысанаға алғанын растады, алайда шабуыл орны жайлы дерек бермеді.

Катар медиасында ел астанасы Дохада жарылыстар естілгені жөніндегі хабардан кейін аспанды түтін басқаны айтылды.

Бір израильдік жоғары лауазымды тұлға жергілікті басылымдарға берген мәлімдемесінде шабуылдың ХАМАС жетекшісінің орынбасары Халил әл-Хайя мен жоғарғы деңгейлі өкіл Захир Джабаринді нысанаға алғанын айтты.

Саудиялық “Al Arabiya” арнасына сәйкес, ХАМАС-тың бас келіссөз жүргізушісі әл-Хайя Катардың Доха қаласында Израиль ұйымдастырған шабуылда қаза тапқан.

Израильдік ресмилер “Reuters”-ке берген түсініктемесінде шабуылдың Катардағы ХАМАС жетекшілеріне бағытталғанын, бірақ шығындар мен ауқымы туралы нақты мәлімет жоқ екенін жеткізді.

ХАМАС дереккөздеріне сүйенген “Al Jazeera TV” келіссөз тобы Дохада АҚШ президенті Дональд Трамптың соңғы бітім ұсынысын талқылап отырған сәтте шабуыл жасалғанын хабарлады.

Катар өз аумағында жасалған бұл шабуылды «қорқақтық» деп атап, дереу айыптады және оның «халықаралық құқықты ашық бұзу» екенін айтты. Сондай-ақ оқиғаға байланысты «ең жоғарғы деңгейде» тергеу басталғанын қосты.

Осы арада Израильдің “Channel 12” арнасы Трамптың Катардағы ХАМАС басшылығына қарсы операцияға «жасыл жарық» бергенін бір израильдік ресми өкілдің айтқанын хабарлады. Ресми тұлға шабуыл алдында Вашингтонның хабары болғанын атап өткен.

