Израиль жұма күні Сирияның оңтүстігінде әскери әрекеттерін күшейтті. Израильдің әскери ұшақтары Кунейтра мен Дера уәлаятының үстінен ұшып, құрлық әскерлері Сирия аумағына кірді.
Сирияның мемлекеттік ақпарат арнасы «әл-Ихбария» Израиль әскери техникаларының Кунейтра аймағындағы Шығыс Самадания ауылына қарай жылжып, бір үйге басып кіргенін хабарлады. Әзірге адам шығыны туралы ақпарат жоқ.
Бұл Израильдің Сирия егемендігіне қарсы бірнеше әуе шабуылы мен құрлық операциясының жалғасы.
Израильдің әскери әрекеттері туралы ақпарат АҚШ-тың Израиль мен Сирия арасында қауіпсіздік келісіміне қол жеткізуге күш салып жатқан кезде келді.
Өткен жылдың желтоқсан айында Башар Асад режимі күйрегеннен кейін Израиль Сирияның әскери нысандары мен жабдықтарына шабуыл жасаған болатын. Нысанаға алынғандар арасында әскери ұшақтар, зымыран жүйелері және әуе қорғаныс нысандары бар.
Сонымен қатар Израиль Сирияның Голан жоталарында оккупациясын кеңейтіп, 1974 жылы Сириямен жасалған бөліну келісімін бұзды және қарусыздандырылған буферлік аймақты басып алды.
Шамамен 25 жыл бойы Сирияны темірдей тәртіппен басқарған Асад өткен жылдың желтоқсан айында Ресейге қашып, 1963 жылдан бері билікте болған Баас партиясының режимі құлады. Қаңтар айында Ахмед әл-Шараның басшылығымен жаңа үкімет құрылды.