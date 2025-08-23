Министрлік жаттығу аясында сүңгуір бөлімшелерінің су астындағы диверсанттарды анықтау және қолға түсіру дағдыларын, сондай-ақ жауға тиесілі қайықтарды жою үшін «FPV» ұшқышсыз аппараттарын қолдану мүмкіндіктерін көрсеткенін атап өтті.
Сондай-ақ бұл шара аясында Теңіз күштерінің суасты диверсиясына қарсы қорғаныс бөлімшелерін бағалауды да мақсат еткені айтылды. АҚШ президенті Дональд Трамп осы айда екінші рет қорғаныс жаттығуларын өткізген Ресейге жауап ретінде 1 тамызда Американың екі ядролық сүңгуір қайықтарын аймаққа жақындату туралы бұйрық берген болатын.
Тамыз айының алғашқы аптасында Ресей мен Қытай Теңіз күштері Жапон теңізінде жау сүңгуір қайығын ұстау және жою жаттығуын өткізген еді. Ресей Қорғаныс министрлігі Ресей Әскери-теңіз күштерінің қолбасшысы адмирал Александр Мойсеевтің Балтықтағы жаттығуды бақылап тұрған сәтін жариялады.
Сонымен қатар әуежайды ұшқышсыз әуе аппараты шабуылынан қорғау оқу-жаттығулары да өткізіледі.