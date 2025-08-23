ӘЛЕМ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
1 Мин оқу
Ресей Балтық теңізінде оқу-жаттығу шараларын өткізуде
Ресей Қорғаныс министрлігі Теңіз күштерінің Балтық теңізінде суасты диверсиясына қарсы қорғаныс жаттығуын өткізгенін хабарлады.
/ Reuters
10 сағат бұрын

Министрлік жаттығу аясында сүңгуір бөлімшелерінің су астындағы диверсанттарды анықтау және қолға түсіру дағдыларын, сондай-ақ жауға тиесілі қайықтарды жою үшін «FPV» ұшқышсыз аппараттарын қолдану мүмкіндіктерін көрсеткенін атап өтті.

Сондай-ақ бұл шара аясында Теңіз күштерінің суасты диверсиясына қарсы қорғаныс бөлімшелерін бағалауды да мақсат еткені айтылды. АҚШ президенті Дональд Трамп осы айда екінші рет қорғаныс жаттығуларын өткізген Ресейге жауап ретінде 1 тамызда Американың екі ядролық сүңгуір қайықтарын аймаққа жақындату туралы бұйрық берген болатын.

Тамыз айының алғашқы аптасында Ресей мен Қытай Теңіз күштері Жапон теңізінде жау сүңгуір қайығын ұстау және жою жаттығуын өткізген еді. Ресей Қорғаныс министрлігі Ресей Әскери-теңіз күштерінің қолбасшысы адмирал Александр Мойсеевтің Балтықтағы жаттығуды бақылап тұрған сәтін жариялады.

Сонымен қатар әуежайды ұшқышсыз әуе аппараты шабуылынан қорғау оқу-жаттығулары да өткізіледі.

Іздеу
