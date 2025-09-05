Жұма күні Кремль тарапынан жасалған мәлімдемеде, шетелдік әскери күштердің Украинаға қауіпсіздік кепілдігін бере алмайтыны және Мәскеу мен Киев арасындағы соғысты тоқтатуға бағытталған кез келген жоғары деңгейдегі келіссөз алдында әлі де маңызды дайындық жұмыстары қажет екені айтылды.
Бұл мәлімдеме соғыстан кейін Украинаға халықаралық күштердің құрлықта, теңізде және әуеде операция жүргізу мүмкіндігін қамтитын қауіпсіздік кепілдігін беруді 26 елдің уәде етуінен бір күн өткен соң жасалды.
Кремльдің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков Владивостокта өткен Шығыс экономикалық форумында мемлекеттік «РИА» агенттігіне берген сұхбатында: «Украинаның қауіпсіздік кепілдіктері шетелдік, әсіресе еуропалық және америкалық әскери күштер арқылы қамтамасыз етіле ме? Әрине, жоқ,» - деді. Песков сондай-ақ: «Бұл еліміз құптайтын Украина қауіпсіздігінің кепілі ретінде қызмет ете алмайды» - деп қосты.
Соғысты тоқтатуға бағытталған қауіпсіздік шаралары
АҚШ президенті Дональд Трамптың шешім жолындағы талпыныстарына қарамастан, Ресейдің 2022 жылдың ақпан айындағы шабуылынан кейін үшінші жылына аяқ басқан соғыстың аяқталуы қиындау сияқты.
Песковтың айтуынша, Украинаға қажетті барлық қауіпсіздік кепілдіктері 2022 жылы Стамбулда өткен бейбіт келіссөздер аясында-ақ ұсынылған. Аталған ұсынысқа сәйкес, Украина НАТО-ға мүше болу мақсатын тоқтатып, АҚШ, Ресей, Қытай, Ұлыбритания және Франциядан қауіпсіздік кепілдіктері есебінде бейтарап әрі ядросыз мәртебе қабылдауы тиіс еді.
Сондай-ақ Песков Мәскеудің Киевпен жүргізіліп жатқан келіссөздердегі өкілдік деңгейіне қанағаттанатынын айтты.
Оның сөзінше: «Жоғары деңгейде немесе ең жоғарғы деңгейде кездесу өткізуден бұрын кейбір мәселелер мен техникалық жайттарды шешу үшін ауқымды жұмыс атқару қажет. Мұның барлығы шешім процесін құрайды», – деді.
Солтүстіккореялық жауынгерлер
Песков Солтүстік Кореяның қатысуына қатысты алыпқашпа әңгімелерге де тоқталып, солтүстіккореялық әскерлердің Украинада емес, тек Ресей аумағында орналасқанын мәлімдеді.
Ресей президенті Владимир Путин сәрсенбі күні Солтүстік Корея әскерлерінің Украина күштеріне қарсы көрсеткен ерлігі үшін Ким Чен Ынға алғыс айтқан болатын.
Путин Қытайдағы кездесу барысында Кимге: «Сіздің бастамаңызбен арнайы жасақтарыңыз Курск өңірін азат етуге қатысты. Сарбаздарыңыз батыл әрі қаһармандықпен шайқасты», - деді.
Солтүстік Корея бөлімшелері осы жылдың басында Украина күштерін Ресейдің батысындағы Курск аймағынан ығыстыруға көмектескен болатын.