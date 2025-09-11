ТҮРКИЯ
1 Мин оқу
Израильдің Сириядағы түрік күштерін нысанаға алғаны туралы айыптауларды жоққа шығарды
Түркия Қорғаныс министрлігі Израиль тоқтатылмаса, оның шабуылдары бүкіл аймақты апатқа ұшырату мүмкін екенін айтып ескертті.
Израильдің Сириядағы түрік күштерін нысанаға алғаны туралы айыптауларды жоққа шығарды
/ User Upload
20 сағат бұрын

Түркияның Ұлттық Қорғаныс министрлігі Израильдің Сириядағы Түрік Қарулы Күштерінің нысандарына шабуыл жасағаны туралы хабарламаларды «негізсіз» деп жоққа шығарды және мұндай мәлімдемелер «шындыққа сәйкес келмейді» деп мәлімдеді.

Бейсенбі күні жасалған мәлімдемеде министрлік Израильдің Катарға жасаған шабуылына назар аударып, Тель-Авивтің терроризмді “мемлекеттік саясатқа айналдырғанын, қақтығыстардан қоректеніп, бейбітшілікке қарсы тұрғанын дәлелдеді” деп атап өтті.

Анкара бұл шабуылды «Катардың егемендігін өрескел бұзу» деп атап, былай деді: «Біз бұл шабуылға қарсы Катарды толық қолдаймыз».

Ұсынылған

Министрлік халықаралық қауымдастықты тез арада әрекет етуге шақырып, Израиль тоқтатылмаса, оның «жауапсыз шабуылдары» Таяу Шығысты апатқа ұшырату қаупін төндіретінін ескертті.

Дохадағы ХАМАС келіссөз тобына жасалған Израильдің әуе шабуылы Катардың егемендігі мен халықаралық құқықты өрескел бұзу ретінде айыпталып, көптеген сынға ұшырады.

Израильдің шабуылы нәтижесінде ХАМАС-тың бес мүшесі мен катарлық қауіпсіздік қызметкері қаза тапты. ХАМАС өз басшылығының бұл шабуылдан аман қалғанын растады.

Іздеу
Зеленский Еуроодаққа үндеу жасады
Терроризмге қарсы күрестегі жеңіс
Марко Рубио мен Қытай Cыртқы істер министрі Малайзияда кездеседі
"Түркия Сребреница геноцидін жоққа шығаратын пікірлерді қабылдамайды"
Пәкістанның оңтүстік-батысында қарулы адамдар тоғыз адамды өлтірді
"Ресей-Украина соғысын тоқтату мүмкіндігін жіберіп алмау керек"
АҚШ, Оңтүстік Корея және Жапония бірлескен әуе жаттығуларын өткізді
АҚШ мигранттарға берілетін көмекті шектеді
Айя-София Ұлы мешітінің ашылғанына бес жыл болды
Түркияның "Türksat" жерсерігі Сирияға интернет тарата бастады
Рубио Лавровқа: «АҚШ Украинаның тығырыққа тірелуіне ашулы» деді
Түркияның Коммуникация басқармасының басшысы болып Бурханеттин Дуран тағайындалды
Қытай Оңтүстік-Шығыс Азияның ядролық қарудан азат аймағы туралы шартқа қол қояды
Хоуситтердің шабуылына ұшыраған кемеден тағы төрт теңізші құтқарылды
Ресейдің Киевке шабуылында екі адам қаза тапты
TRT Global-ға шолу. Пікіріңіз біз үшін маңыз.
Contact us