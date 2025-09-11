Түркияның Ұлттық Қорғаныс министрлігі Израильдің Сириядағы Түрік Қарулы Күштерінің нысандарына шабуыл жасағаны туралы хабарламаларды «негізсіз» деп жоққа шығарды және мұндай мәлімдемелер «шындыққа сәйкес келмейді» деп мәлімдеді.
Бейсенбі күні жасалған мәлімдемеде министрлік Израильдің Катарға жасаған шабуылына назар аударып, Тель-Авивтің терроризмді “мемлекеттік саясатқа айналдырғанын, қақтығыстардан қоректеніп, бейбітшілікке қарсы тұрғанын дәлелдеді” деп атап өтті.
Анкара бұл шабуылды «Катардың егемендігін өрескел бұзу» деп атап, былай деді: «Біз бұл шабуылға қарсы Катарды толық қолдаймыз».
Министрлік халықаралық қауымдастықты тез арада әрекет етуге шақырып, Израиль тоқтатылмаса, оның «жауапсыз шабуылдары» Таяу Шығысты апатқа ұшырату қаупін төндіретінін ескертті.
Дохадағы ХАМАС келіссөз тобына жасалған Израильдің әуе шабуылы Катардың егемендігі мен халықаралық құқықты өрескел бұзу ретінде айыпталып, көптеген сынға ұшырады.
Израильдің шабуылы нәтижесінде ХАМАС-тың бес мүшесі мен катарлық қауіпсіздік қызметкері қаза тапты. ХАМАС өз басшылығының бұл шабуылдан аман қалғанын растады.