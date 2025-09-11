ӘЛЕМ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
2 Мин оқу
Польша Ресейдің ұшқышсыз аппараттары шекараны бұзды деген күдікпен әуе кеңістігін шектеді
Бұл қадам Польша НАТО-ның қолдауымен күдікті ресейлік ұшқышсыз аппараттарды атып түсіргеннен кейін жасалды. Бұл Украинадағы соғыс кезінде альянсқа мүше елдің алғаш рет ресейлік күштерге оқ атуы ретінде тіркелді.
Польша Ресейдің ұшқышсыз аппараттары шекараны бұзды деген күдікпен әуе кеңістігін шектеді
/ Reuters
20 сағат бұрын

Қарулы күштердің операциялық қолбасшылығы бейсенбі күні таратқан мәліметке сәйкес, Польша 10 қыркүйекте әуе кеңістігіне бірнеше ресейлік ұшқышсыз аппараттың заңсыз кіргені туралы хабардан кейін Беларусь және Украинамен шектес шығыс шекарасы бойында әуе қозғалысына шектеулер енгізді.

Әуе қозғалысына шектеулер

“TVP World” Польша Әуе қозғалысы агенттігі сәрсенбі түні күшіне енген бұл шектеулердің 9 желтоқсанға дейін жалғасатынын мәлімдеді. Мәлімдемеде: «Күн батқаннан күн шыққанға дейін әскери ұшулардан басқа барлық рейстерге қатаң тыйым салынады» делінсе, “EP R129” аймағында (Польшада енгізілген ұшуға тыйым салынған аймақ) азаматтық ұшқышсыз аппараттарға тәулік бойы шектеу қойылғаны атап өтілді.

Бұл қадам Польша НАТО ұшақтарының қолдауымен күдікті ресейлік ұшқышсыз аппараттарды атып түсірген күннің ертесіне жасалды. Бұл оқиға Ресейдің Украинадағы соғысы кезінде альянсқа мүше елдің алғаш рет Ресейге оқ атқан жағдайы ретінде тарихқа енді.

Ресей Қорғаныс министрлігі ұшқышсыз аппараттардың Украина батысындағы әскери нысандарға ауқымды соққы бергенін, бірақ Польша аумағын нысанаға алу мақсаты болмағанын мәлімдеді.

Ұсынылған

Әскери күштердің күшеюі

12 қыркүйекте басталатын Ресей-Беларусьтің «Запад» әскери жаттығуларына жауап ретінде Польша шығыс шекарадағы әскери қызметкерлердің санын шамамен 10 мыңнан 40 мыңға дейін арттыруды жоспарлап отыр.

Қорғаныс министрінің орынбасары Цезары Томчик: «Поляк сарбаздары мен НАТО әскерлері ‘Запад-2025’-ке лайықты жауап беру үшін қажет» деп, бұл жаттығуларды «шабуылға бағытталған» деп сипаттады.

Польшаның өтініші бойынша БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі әуе кеңістігінің бұзылуын талқылау үшін шұғыл отырыс өткізеді.

Іздеу
Зеленский Еуроодаққа үндеу жасады
Терроризмге қарсы күрестегі жеңіс
Марко Рубио мен Қытай Cыртқы істер министрі Малайзияда кездеседі
"Түркия Сребреница геноцидін жоққа шығаратын пікірлерді қабылдамайды"
Пәкістанның оңтүстік-батысында қарулы адамдар тоғыз адамды өлтірді
"Ресей-Украина соғысын тоқтату мүмкіндігін жіберіп алмау керек"
АҚШ, Оңтүстік Корея және Жапония бірлескен әуе жаттығуларын өткізді
АҚШ мигранттарға берілетін көмекті шектеді
Айя-София Ұлы мешітінің ашылғанына бес жыл болды
Түркияның "Türksat" жерсерігі Сирияға интернет тарата бастады
Рубио Лавровқа: «АҚШ Украинаның тығырыққа тірелуіне ашулы» деді
Түркияның Коммуникация басқармасының басшысы болып Бурханеттин Дуран тағайындалды
Қытай Оңтүстік-Шығыс Азияның ядролық қарудан азат аймағы туралы шартқа қол қояды
Хоуситтердің шабуылына ұшыраған кемеден тағы төрт теңізші құтқарылды
Ресейдің Киевке шабуылында екі адам қаза тапты
TRT Global-ға шолу. Пікіріңіз біз үшін маңыз.
Contact us