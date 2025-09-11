Қарулы күштердің операциялық қолбасшылығы бейсенбі күні таратқан мәліметке сәйкес, Польша 10 қыркүйекте әуе кеңістігіне бірнеше ресейлік ұшқышсыз аппараттың заңсыз кіргені туралы хабардан кейін Беларусь және Украинамен шектес шығыс шекарасы бойында әуе қозғалысына шектеулер енгізді.
Әуе қозғалысына шектеулер
“TVP World” Польша Әуе қозғалысы агенттігі сәрсенбі түні күшіне енген бұл шектеулердің 9 желтоқсанға дейін жалғасатынын мәлімдеді. Мәлімдемеде: «Күн батқаннан күн шыққанға дейін әскери ұшулардан басқа барлық рейстерге қатаң тыйым салынады» делінсе, “EP R129” аймағында (Польшада енгізілген ұшуға тыйым салынған аймақ) азаматтық ұшқышсыз аппараттарға тәулік бойы шектеу қойылғаны атап өтілді.
Бұл қадам Польша НАТО ұшақтарының қолдауымен күдікті ресейлік ұшқышсыз аппараттарды атып түсірген күннің ертесіне жасалды. Бұл оқиға Ресейдің Украинадағы соғысы кезінде альянсқа мүше елдің алғаш рет Ресейге оқ атқан жағдайы ретінде тарихқа енді.
Ресей Қорғаныс министрлігі ұшқышсыз аппараттардың Украина батысындағы әскери нысандарға ауқымды соққы бергенін, бірақ Польша аумағын нысанаға алу мақсаты болмағанын мәлімдеді.
Әскери күштердің күшеюі
12 қыркүйекте басталатын Ресей-Беларусьтің «Запад» әскери жаттығуларына жауап ретінде Польша шығыс шекарадағы әскери қызметкерлердің санын шамамен 10 мыңнан 40 мыңға дейін арттыруды жоспарлап отыр.
Қорғаныс министрінің орынбасары Цезары Томчик: «Поляк сарбаздары мен НАТО әскерлері ‘Запад-2025’-ке лайықты жауап беру үшін қажет» деп, бұл жаттығуларды «шабуылға бағытталған» деп сипаттады.
Польшаның өтініші бойынша БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі әуе кеңістігінің бұзылуын талқылау үшін шұғыл отырыс өткізеді.